Вс, 10.11.2019
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  • Галерея: самых маленьких жителей города принесли на прием по случаю Дня отца

Галерея: самых маленьких жителей города принесли на прием по случаю Дня отца

В День отца мэр Раквере организовал традиционный прием в белом зале раквереской горуправы в честь самых юных жителей города и их родителей, передает Virumaa Teataja.

«Рождение каждого ребенка - это чудо. Радость пополнения в семье - гордость города. Желаю, чтобы вам хорошо жилось в Раквере», - сказала мэр города Трийн Варек и пожелала семья чудесной совместной и много радости на общем пути.

На праздник было приглашено 47 мальчиков и 43 девочки, которые родились в этом году в промежутке между первым апреля и 30 сентября.

Раквере подарит малышам серебряные ложки с гербом города, Эстонский центр детской литературы и Министерство культуры подарят книгу Pisike puu, а центр Aqva hotels & spa - подарочную карту.

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