Галерея: самых маленьких жителей города принесли на прием по случаю Дня отца

«Рождение каждого ребенка - это чудо. Радость пополнения в семье - гордость города. Желаю, чтобы вам хорошо жилось в Раквере», - сказала мэр города Трийн Варек и пожелала семья чудесной совместной и много радости на общем пути.

На праздник было приглашено 47 мальчиков и 43 девочки, которые родились в этом году в промежутке между первым апреля и 30 сентября.