Галерея: самых маленьких жителей города принесли на прием по случаю Дня отца

В День отца мэр Раквере организовал традиционный прием в белом зале раквереской горуправы в честь самых юных жителей города и их родителей, передает Virumaa Teataja.
«Рождение каждого ребенка - это чудо. Радость пополнения в семье - гордость города. Желаю, чтобы вам хорошо жилось в Раквере», - сказала мэр города Трийн Варек и пожелала семья чудесной совместной и много радости на общем пути.
На праздник было приглашено 47 мальчиков и 43 девочки, которые родились в этом году в промежутке между первым апреля и 30 сентября.
Раквере подарит малышам серебряные ложки с гербом города, Эстонский центр детской литературы и Министерство культуры подарят книгу Pisike puu, а центр Aqva hotels & spa - подарочную карту.