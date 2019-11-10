Протест экоактивистов затруднил работу аэропорта Берлина

Полиция проверяла наличие билетов и тех, у кого их собой не было, просила уехать обратно. Из-за пробок был перекрыт подъезд к аэропорту с внтуригородского автобана. Образовались очереди на посадку на рейсы. В то же время на времени отправки и прибытия самолетов действия активистов и полиции никак не отразились.

По договоренности с руководством аэропорта правоохранители предоставили протестующим свободу действий и сопроводили их к выходу, когда те около 13.30 по местному времени добровольно завершили акцию. Примерно через полтора часа движение транспорта нормализовалось, но полиция продолжила выборочные проверки.