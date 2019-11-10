Вс, 10.11.2019
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Сборная Эстонии заняла третье место на домашнем Балтийском турнире

Победа 3:1 над командой Румынии обеспечила сборной Эстонии бронзу на домашнем Балтийском турнире.

Первую шайбу сборная Эстонии усилиями Роберта Рообы по традиции забросила в первом периоде, а затем принялась за осаду чужих ворот. За атаками наши хоккеисты забыли об обороне и румынский хоккеист украинского происхождения Виталий Киришенко в сопровождении почетного эскорта из двух эстонских защитников вывалился на рандеву с Виллемом Хенриком Койтмаа и прошил броском нашего вратаря.

В третьем периоде нашей команде удалось выйти вперед и довести дело до победы 3:1 - дублем отметился Кристофер Усов. Победителем турнира стала сборная клубов Латвии, одолевшую 3:2 Украину.

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