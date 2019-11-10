Сборная Эстонии заняла третье место на домашнем Балтийском турнире

Первую шайбу сборная Эстонии усилиями Роберта Рообы по традиции забросила в первом периоде, а затем принялась за осаду чужих ворот. За атаками наши хоккеисты забыли об обороне и румынский хоккеист украинского происхождения Виталий Киришенко в сопровождении почетного эскорта из двух эстонских защитников вывалился на рандеву с Виллемом Хенриком Койтмаа и прошил броском нашего вратаря.