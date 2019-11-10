Вс, 10.11.2019
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В Швеции произошла стрельба: один подросток погиб, другой тяжело пострадал
Стрельбе предшествовал взрыв

Место происшествия в Мальмё.

ФОТО: JOHAN NILSSON/EPA

15-летний подросток был убит, когда неизвестные открыли огонь по пиццерии в шведском Мальмё, передает Sky News.

Еще один подросток остается в критическом состоянии после ранения в результате стрельбы на оживленной площади.

Стрельба произошла около 9 вечера в субботу. Associated Press сообщает, что свидетели видели, как нападавшие скрылись с места происшествия на велосипедах.

Это произошло через несколько минут после взрыва в другом районе Мальмё, когда взорвалась бомба, заложенная под автомобиль.

Автомобиль был уничтожен, другие машины поблизости были повреждены, но, как сообщается, никто не пострадал.

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