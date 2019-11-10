В Швеции произошла стрельба: один подросток погиб, другой тяжело пострадал
15-летний подросток был убит, когда неизвестные открыли огонь по пиццерии в шведском Мальмё, передает Sky News.
Еще один подросток остается в критическом состоянии после ранения в результате стрельбы на оживленной площади.
Стрельба произошла около 9 вечера в субботу. Associated Press сообщает, что свидетели видели, как нападавшие скрылись с места происшествия на велосипедах.
Это произошло через несколько минут после взрыва в другом районе Мальмё, когда взорвалась бомба, заложенная под автомобиль.
Автомобиль был уничтожен, другие машины поблизости были повреждены, но, как сообщается, никто не пострадал.