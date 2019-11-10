В Швеции произошла стрельба: один подросток погиб, другой тяжело пострадал

Еще один подросток остается в критическом состоянии после ранения в результате стрельбы на оживленной площади.

Стрельба произошла около 9 вечера в субботу. Associated Press сообщает, что свидетели видели, как нападавшие скрылись с места происшествия на велосипедах.

Это произошло через несколько минут после взрыва в другом районе Мальмё, когда взорвалась бомба, заложенная под автомобиль.