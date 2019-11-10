Вс, 10.11.2019
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Отец года Арви Каротам: самое главное - это поддержка семьи

В Эстонии титул «Отец года» присужден Арви Каротаму.

ФОТО: Eero Vabamägi

Получивший в воскресенье, 10 ноября, титул "Отец года 2019" Арви Каротам рассказал, что в трудные моменты он всегда чувствовал поддержку семьи, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Когда ты находишься вдали от дома, например, я пять лет был старейшиной волости Ания, а дом у меня в Пярну, то трудно было быть ежедневной поддержкой для семьи. Но мы справились. Мы  всегда обсуждали дома все наши предприятия и дела, и каждый раз, когда я заступал на новую должность, семья меня поддерживала. Это самое важное", - рассказал Каротам.

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