Отец года Арви Каротам: самое главное - это поддержка семьи

Получивший в воскресенье, 10 ноября, титул "Отец года 2019" Арви Каротам рассказал, что в трудные моменты он всегда чувствовал поддержку семьи, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Когда ты находишься вдали от дома, например, я пять лет был старейшиной волости Ания, а дом у меня в Пярну, то трудно было быть ежедневной поддержкой для семьи. Но мы справились. Мы всегда обсуждали дома все наши предприятия и дела, и каждый раз, когда я заступал на новую должность, семья меня поддерживала. Это самое важное", - рассказал Каротам.