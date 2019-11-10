Отец года Арви Каротам: самое главное - это поддержка семьи

"Когда ты находишься вдали от дома, например, я пять лет был старейшиной волости Ания, а дом у меня в Пярну, то трудно было быть ежедневной поддержкой для семьи. Но мы справились. Мы всегда обсуждали дома все наши предприятия и дела, и каждый раз, когда я заступал на новую должность, семья меня поддерживала. Это самое важное", - рассказал Каротам.