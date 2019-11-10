Профессор юриспруденции ТУ объясняет, нарушили ли закон министр Ярвик и канцлер Леметти

По словам Гинтера, ни у Ярвика, ни у канцлера не было права обнародовать письмо, однако и преступлением это не было.

Письмо Министерства юстиции, опубликованное министром сельских дел Мартом Ярвиком, предназначено для внутреннего использования, но, по словам Гинтера, оснований для такого ограничения нет.

Отрывок из письма Министерства юстиции, опубликованного Мартом Ярвиком. ФОТО: Kuvatõmmis dokumendist

«Оно содержит только толкование действующего законодательства и не содержит никакой информации, которая должна быть признана информацией для внутреннего использования. Кроме того, письмо Министерства юстиции сопровождается ошибочной отметкой относительно основания, на котором оно было признано письмом для внутреннего использования», - пояснил Гинтер.

Однако он заявил, что, если к письму Министерства юстиции добавлена метка АК (для внутреннего использования), необходимо получить разрешение министра юстиции на публикацию.

С письмом, обнародованным канцлером Министерства сельской жизни Илларом Леметти, - немного другая история, поскольку на нем вообще не было метки АК.

Он отметил, что по сути оба письма могли быть с меткой АК. «Возможно, что в Министерстве сельской жизни действует внутренний регламент, согласно которому, все эти э-мейлы предназначены только для внутреннего пользования», - сказал он.

Отрывок из обнародованного канцлером письма. ФОТО: Kuvatõmmis kirjavahetusest

Однако Гинтер объяснил, что публикация писем Ярвиком или Леметти не является преступлением.

«Преступлением является сбор внутренней информации с целью пересылки или передачи ее иностранному государству, иностранной организации, иностранцу или лицу, действующему от имени иностранного государства. В случае обеих личностей нет данных о подобной деятельности или цели. Так что в данном случае речь может идти только о дисциплинарном нарушении», - сказал он.

На вопрос, не делает ли исключения для позиции министра или канцлера отметка АК, Гинтер ответил, что отметку АК может снять только руководитель конкретного ведомства.

«То есть, если иное не предусмотрено внутренними правилами министерства, министр может убрать отметки, а канцлер не имеет такого права», - сказал он, комментируя утечку Леметти.

У Ярвика не было права публиковать письмо, так как в этом случае информацией в письме владеет Министерство юстиции.