Выборы. ФОТО: Lilli Tölp

В Испании в это воскресенье проходят парламентские выборы - четвертые за последние четыре года.

Страна не имеет стабильного правительства с 2015 года.

После всеобщего голосования в апреле социалисты набрали больше всех голосов по сравнению с другими партиями, но не дотянули до большинства и не сумели сформировать коалицию.

И.о. премьера, социалист Педро Санчес пытался договориться с левой партией "Подемос" ("Мы можем"), созданной в 2014 году как испанский аналог движения Occupy Wall Street, но не преуспел в этом.

По испанской конституции, в подобном случае через шесть месяцев должны состояться новые выборы.

На последнем перед "днем тишины" митинге своих сторонников в пятницу Санчес заявил: "Есть только две возможности: проголосовать за социалистов, чтобы мы смогли создать правительство, или за любую другую партию, лишив тем самым Испанию возможности иметь прогрессивное правительство".

Однако опросы показывают, что однопартийного большинства, скорее всего, снова никто не добьется.

В настоящее время социалисты имеют в парламенте 123 места из 350. 66 мандатов у правоцентристской Народной партии, 57 у близкой ей по духу, но отличающейся большим экономическим и моральным либерализмом новой партии "Граждане", 42 - у "Подемос", 24 - у считающегося правопопулистским "Голоса" и 38 - у независимых депутатов.

По данным опросов, социалисты снова лидируют, но могут уступить несколько мандатов "Народной партии" и "Голосу".

В апреле Народная партия получила худший результат в своей истории, зато "Голос" набрал больше 10%, что рассматривалось как прорыв.

В фокусе предвыборных дебатов находилась ситуация в Каталонии.

Меньше месяца назад Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам лишения свободы девять каталонских политиков за организацию признанного незаконным референдума о независимости в 2017 году.

Это привело к массовым протестам в Боарселоне и других городах автономной провинции.