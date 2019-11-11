Российские туристы облюбовали Ида-Вирумаа

В сентябре туристический поток в Ида-Вирумаа вырос более, чем на 7,7%. Заметно увеличилось в том числе количество туристов из России, пишет Rus.ERR со ссылкой на данные Департамента статистики.
Как сообщили в департаменте, в общей сложности на ночлег в гостиничных предприятиях региона в сентябре останавливались 20 069 человек.
Больше стало как иностранных, так и местных туристов, а количество последних выросло на 8,8%, достигнув отметки в 11 941 человека. Число гостей из-за рубежа выросло в сентябре на 7,4% до 8218 человек.
Свыше 68% от общего числа иностранных туристов в Ида-Вирумаа - россияне. Их в сентябре было 4875 человек - почти на 11% больше, чем в том же месяце годом ранее.