Пн, 11.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт

Российские туристы облюбовали Ида-Вирумаа

Чемоданы. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Toomas Huik

В сентябре туристический поток в Ида-Вирумаа вырос более, чем на 7,7%. Заметно увеличилось в том числе количество туристов из России, пишет Rus.ERR со ссылкой на данные Департамента статистики.

Как сообщили в департаменте, в общей сложности на ночлег в гостиничных предприятиях региона в сентябре останавливались 20 069 человек.

Больше стало как иностранных, так и местных туристов, а количество последних выросло на 8,8%, достигнув отметки в 11 941 человека. Число гостей из-за рубежа выросло в сентябре на 7,4% до 8218 человек. 

Свыше 68% от общего числа иностранных туристов в Ида-Вирумаа - россияне. Их в сентябре было 4875 человек - почти на 11% больше, чем в том же месяце годом ранее.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ