В украинском футболе произошел скандал на расовой почве

Центральный матч чемпионата Украины по футболу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" был омрачен выходками фанатов киевлян, оскорблявших на расовой почве, игроков "Шахтера", передает Sports.ru.
На 77-й минуте арбитр остановил игру из-за расистского поведения болельщиков «Динамо» по отношению к бразильским игрокам соперника. Полузащитники «Шахтера» Тайсон и Дентиньо эмоционально отреагировали на произошедшее и заплакали, Тайсон показал фанатам киевской команды средний палец, за что был удален.
Нападающий «ПСЖ» Неймар поддержал соотечественников: «Нет расизму», – написал Неймар в Instagram.
"Шахтер" распространил заявление, в котором назвал поведение болельщиков киевлян "недопустимым" в цивилизованных странах.