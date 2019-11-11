В украинском футболе произошел скандал на расовой почве

На 77-й минуте арбитр остановил игру из-за расистского поведения болельщиков «Динамо» по отношению к бразильским игрокам соперника. Полузащитники «Шахтера» Тайсон и Дентиньо эмоционально отреагировали на произошедшее и заплакали, Тайсон показал фанатам киевской команды средний палец, за что был удален.