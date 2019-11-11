Травма или эгоизм? Роналду самовольно покинул стадион после замены в матче "Ювентуса" и "Милана"

Главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри на 55-й минуте заменил португальца, который сразу отправился в раздевалку.

Вместо него на поле появился форвард Пауло Дибала, который забил победный гол.

34-летний игрок уехал со стадиона, когда до финального свистка оставалось три минуты, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Его заменили во втором матче подряд – с «Локомотивом» 6 ноября он отыграл 82 минуты. В последний раз до этого Роналду меняли в двух играх кряду в мае 2016 года. За весь прошлый сезон Криштиану был заменен всего два раза.