Сенатор: импичмент Трампа будет недействителен без показаний информатора

"Я считаю, что любой импичмент в Палате представителей, который не позволяет нам узнать, кто информатор, будет недействительным, потому что без жалобы информатора мы будем говорить ни о чем", - заявил он в интервью Fox News.

По его мнению, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер также должен дать показания в Конгрессе.

Он добавил, что если личность осведомителя не будет раскрыта и он не даст показания в Палате представителей, то импичмент умрет по прибытии в Сенат, где большинство занимают республиканцы.

Ранее республиканцы Палаты представителей предоставили демократам список свидетелей, которых они хотели бы допросить в рамках процедуры импичмента. Среди них анонимный осведомитель, Хантер Байден и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Между тем, глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф заявил, что показания осведомителя являются избыточными и ненужными.

Шифф также утверждал, что в свете угроз президента появление этого человека перед нами только поставит его личную безопасность под серьезную угрозу.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.