СМИ: на прошедшем в Вильнюсе форуме обсудили имперские амбиции России

Почему РФ не преодолела наследие тоталитаризма?

Почему России не удался процесс превращения в демократическое государство и в стране произошел откат к неосоветскому реваншизму? Участники дискуссии форума считают, что значительную роль в этом сыграло безучастное отношение со стороны западных стран. В том, что после краха СССР Россия не смогла преодолеть наследие советского авторитаризма, виновен, как выразился историк и депутат Сейма Литвы Мантас Адоменас, оптимистический фатализм. После падения Берлинской стены Запад был убежден, что Россия, как и остальные страны Восточной Европы, неизбежно упадет в объятия демократии, и этот процесс произойдет сам собой, рассуждает литовский политик. Поэтому помощь в политической трансформации России оказана не была.

С Адоменасом согласился и Гарри Каспаров. "Россия оказалась предоставлена самой себе, - говорит он. - Если бы в мире был предложен глобальный план переустройства, идея нового объединения мира, все могло сложиться по-другому".

"В Центральной Европе начала 90-х годов полностью забыли о России, - вспоминает Штефан Черноушек - член чешского "Мемориала", председатель общества Gulag.cz. - Все настолько устали от доминирования СССР, что больше даже не хотели смотреть в этом направлении“. Черноушек рассказывает, что в 1993-94 годах в Чехии был проведен социологический опрос, в ходе которого респондентам задавали вопрос "Удастся ли России снова стать доминирующей державой". "Тогда этот вопрос казался нам совершенно абсурдным", - признается он.

Является ли современная Россия империей?

Можно ли считать современную Россию империей? Этот вопрос обсуждался в рамках дискуссии о принципах российской государственности. Империя всегда подразумевает компонент насилия и агрессии как внутри страны - по отношению к собственным гражданам, так и за ее пределами - в виде агрессивной внешней политики, рассуждает юрист и бывший политзаключенный Даниил Константинов. Так что, по его мнению, в какой-то степени путинскую Россию вполне можно считать империей: это государство, в котором проживает множество народностей, спаянное единой властью, жесткой и централизованной, а одним из основных компонентов сохранения государственности является сила.

Исторически Россия является правопреемницей СССР, а тот, в свою очередь, - безусловный наследник Российской империи, поглотивший все ее территории, считает адвокат и исполнительный директор КРЕС "Политшкола" Павел Ивлев. "И именно поэтому мы продолжаем жить в этой империи, как бы она не называлась", - резюмирует он.

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