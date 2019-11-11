Панарин продлил результативную серию, "Рейнджеры" снова упустили победу

Матч "Рейнджерс" и "Флориды" (5:6) выдался для российских нападающих команд Артемия Панарина и Евгения Дадонова сверхудачным в плане личной статистики - Панарин набрал два очка (0+2), а Евгений Дадонов - три (1+2). Панарин продлил результативную серию до восьми встреч, а всего в 15 играх россиянин набрал 18 (8+10) очков. У Евгения Дадонова после 17 игр 16 очков. В матче также передачей отметился и Павел Бучневич. Однако несмотря на успехи российских игроков, дела у "Рейнджеров" идут неважно - в поединке с "Флоридой" "синие" трижды вели в счете, но позвлили "Пантерам" сравнять счет, а затем добитьса победы в серии буллитов.