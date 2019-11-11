Союз архитекторов раскритиковал итоги конкурса на проектирование терминала Rail Baltic

По оценке союза, это не соответствует устоявшейся хорошей практике при организации архитектурных конкурсов, поскольку главная цель подобных конкурсов – найти одну лучшую идею, которая затем будет согласована с авторами для дальнейшего проектирования.

Комментируя архитектурный конкурс на проектирование терминала в Юлемисте, Союз архитекторов выразил опасение тем, что решающим фактором в выборе эскиза, по которому спроектируют терминал, станет самая низкая цена.

Жюри конкурса приступит к переговорам с тремя победителями на этой неделе.

Победители архитектурного конкурса на проектирование пассажирского терминала Rail Baltic в Юлемисте были объявлены 6 ноября.