Союз архитекторов раскритиковал итоги конкурса на проектирование терминала Rail Baltic

Союз архитекторов Эстонии недоволен тем, что победителем конкурса на проектирование пассажирского терминала Rail Baltic в Юлемисте выбрали не одну, а сразу три работы, пишет Rus.ERR.
По оценке союза, это не соответствует устоявшейся хорошей практике при организации архитектурных конкурсов, поскольку главная цель подобных конкурсов – найти одну лучшую идею, которая затем будет согласована с авторами для дальнейшего проектирования.
Комментируя архитектурный конкурс на проектирование терминала в Юлемисте, Союз архитекторов выразил опасение тем, что решающим фактором в выборе эскиза, по которому спроектируют терминал, станет самая низкая цена.
Жюри конкурса приступит к переговорам с тремя победителями на этой неделе.
Победители архитектурного конкурса на проектирование пассажирского терминала Rail Baltic в Юлемисте были объявлены 6 ноября.
Первое место на конкурсе присудили совместному эскизу бюро Zaha Hadid Architects и Esplan под названием Light Stream. На втором месте – работа бюро Innopolis Insenerid, названная The Ülemiste Leaf, на третьем – эскиз "Сумерки" от архитектурных бюро DBA Progetti S.p.A и HML Project Management.