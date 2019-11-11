Пн, 11.11.2019
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  • Союз архитекторов раскритиковал итоги конкурса на проектирование терминала Rail Baltic

Союз архитекторов раскритиковал итоги конкурса на проектирование терминала Rail Baltic

Первое место и 28 000 евро - Zaha Hadid Architects и OÜ Esplan.

ФОТО: Zaha Hadid Architects & Esplan

Союз архитекторов Эстонии недоволен тем, что победителем конкурса на проектирование пассажирского терминала Rail Baltic в Юлемисте выбрали не одну, а сразу три работы, пишет Rus.ERR.

По оценке союза, это не соответствует устоявшейся хорошей практике при организации архитектурных конкурсов, поскольку главная цель подобных конкурсов – найти одну лучшую идею, которая затем будет согласована с авторами для дальнейшего проектирования.

Комментируя архитектурный конкурс на проектирование терминала в Юлемисте, Союз архитекторов выразил опасение тем, что решающим фактором в выборе эскиза, по которому спроектируют терминал, станет самая низкая цена.

Жюри конкурса приступит к переговорам с тремя победителями на этой неделе.

Победители архитектурного конкурса на проектирование пассажирского терминала Rail Baltic в Юлемисте были объявлены 6 ноября. 

Первое место на конкурсе присудили совместному эскизу бюро Zaha Hadid Architects и Esplan под названием Light Stream. На втором месте – работа бюро Innopolis Insenerid, названная The Ülemiste Leaf, на третьем – эскиз "Сумерки" от архитектурных бюро DBA Progetti S.p.A и HML Project Management.

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