"Зенит" упрочил лидерство, Алан Дзагоев после долгого перерыва вернулся на поле

"Зенит" благодаря голу Сердара Азмуна на 61-й минуте обыграл на выезде тульский "Арсенал" и продолжает лидировать в РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и на пять баллов опережают московский "Локомотив", сыгравший 1:1 с "Краснодаром". На третьем месте по-прежнему "Ростов", упустивший победу в матче с "Тамбовом". Ростовчане на седьмой минуте открыли счет, гол забил Сигрудссон, но во втором тайме Мелкадзе и Обухов принесли победу аутсайдеру РПЛ.