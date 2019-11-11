"Зенит" упрочил лидерство, Алан Дзагоев после долгого перерыва вернулся на поле

В 16-ом туре чемпионата России по футболу состоялось возвращение на поле полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который из-за травмы пропустил более года - до матча с "Сочи" Дзагоев в последний раз выходил на поле третьего ноября прошлого года.
"Зенит" благодаря голу Сердара Азмуна на 61-й минуте обыграл на выезде тульский "Арсенал" и продолжает лидировать в РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и на пять баллов опережают московский "Локомотив", сыгравший 1:1 с "Краснодаром". На третьем месте по-прежнему "Ростов", упустивший победу в матче с "Тамбовом". Ростовчане на седьмой минуте открыли счет, гол забил Сигрудссон, но во втором тайме Мелкадзе и Обухов принесли победу аутсайдеру РПЛ.
ЦСКА победил в Сочи одноименный клуб 3:2. В этом матче впервые за год вышел на поле Алан Дзагоев, а тренер армейцев Виктор Гончаренко в перерыве не сумел сдержать эмоции, нецензурно раскритиковав бирагду арбитров.