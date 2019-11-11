Водители, внимание! В Ласнамяэ закроют для движения одну из улиц

В Таллинне в связи с перекрытием проезда по улице Тяхесаю-теэ для сооружения теплотрасс с начала рабочего дня 11 ноября и до конца рабочего дня 17 ноября автобусы линии 51 пойдут в объезд.
В сторону Прийсле он будет проходить по виадуку Варраку, Лаагна-теэ и Мустакиви теэ без остановок Lendtähe и Tähesaju, но с остановкой Taevakivi на Лаагна-теэ.
В сторону торгового центра Viru автобус пойдет по Тяхесаю-теэ, соединению Тяхесаю и Лаагна-теэ (левый поворот после дома номер 8 по Тяхесаю-теэ) с временной остановкой Lendtähe рядом с домом по Тяхесаю-теэ, 7.
Объезд может привести к отклонениям от расписания.