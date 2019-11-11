Гвардиола выдал худший старт в карьере, "Тоттенхэм" приближается к зоне вылета

В 12-м туре Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" уверенно победил "Манчестер Сити" и продолжает с восьмиочковым отрывом лидировать в таблице АПЛ.
Первыми же точными ударами "Ливерпуль" повел в центральном матче тура в АПЛ против "Манчестер Сити" - отличились Фабиньо и Салах. Мане на 51-й минуте утроил преимущество мерсисайдцев, а гол престижа "Манчестер Сити" забил Бернарду Силва за 12 минут до конца встречи. Поражение 1:3 откинуло "Сити" на четвертое место в АПЛ, подопечные Гвардиолы пропустили вперед "Лестер", победивший 2:0 "Арсенал" и "Челси", обыгравший с таким же счетом "Кристал Пэлас".
Для Хосепа Гвардиолы нынешний старт сезона - худший в карьере. "Сити" в 12 встречах потерпели уже три поражения и один раз сыграли вничью. Отставание от "Ливерпуля" на данный момент составляет девять очков.
"Манчестер Юнайтед" поднялся после победы над "Брайтоном" 3:1 на седьмое место в таблице, а еще один топ-клуб, "Тоттенхэм" продолжает вязнуть в середине таблицы: "Шпоры" сыграли 1:1 с "Шеффилдом" и занимает 14-е место после 12 туров, набрав 14 очков. Правда, плотность в таблице такова, что "Тоттенхэм" может в ближайших турах, если начнет побеждать, подняться в еврокубковую зону - шестое место и 14-ю строку в таблицы разделяют всего три очка.