Гвардиола выдал худший старт в карьере, "Тоттенхэм" приближается к зоне вылета

Первыми же точными ударами "Ливерпуль" повел в центральном матче тура в АПЛ против "Манчестер Сити" - отличились Фабиньо и Салах. Мане на 51-й минуте утроил преимущество мерсисайдцев, а гол престижа "Манчестер Сити" забил Бернарду Силва за 12 минут до конца встречи. Поражение 1:3 откинуло "Сити" на четвертое место в АПЛ, подопечные Гвардиолы пропустили вперед "Лестер", победивший 2:0 "Арсенал" и "Челси", обыгравший с таким же счетом "Кристал Пэлас".

Для Хосепа Гвардиолы нынешний старт сезона - худший в карьере. "Сити" в 12 встречах потерпели уже три поражения и один раз сыграли вничью. Отставание от "Ливерпуля" на данный момент составляет девять очков.