Объемы эстонского экспорта снижаются четвертый месяц подряд

В сентябре из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,19 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,36 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 157 млн евро, что по сравнению с сентябрем прошлого года на 73 млн евро больше.

Основными целевыми государствами экспорта товаров были Финляндия (17% общего объема экспорта), Швеция (10%) и Латвия (9%). Экспорт сократился наиболее всего в США (на 58 млн евро) и Сингапур (32 млн евро), но вырос экспорт в Данию (на 21 млн евро). В США вывозилось меньше электрооборудования и в Сингапур – минеральной продукции, при этом ее вывоз в Данию увеличился.

Из Эстонии больше всего экспортировалось электрооборудование, минеральная продукция, а также сельскохозяйственная продукция и продукты питания (все группы товаров составили по 12% от общего экспорта товаров). На снижение экспорта наиболее всего повлило уменьшение вывоза минеральной продукции (на 66 млн евро) и электрооборудования (на 55 млн евро). Более всего увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 49 млн евро).

Доля товаров эстонского происхождения составила 72% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с cентябрем прошлого года вывоз эстонских товаров уменьшился на 2% и ре-экспорт – на 5%, на что повлиял спад экспорта электрооборудования (коммуникационное оборудование) и минеральной продукции (масло, электроэнергия). Наиболее увеличился (на 49 млн евро) вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (пшеница, ячмень).

Больше всего товаров импортировалось в Эстонию из Финляндии (13% от общего импорта), Германии и Литвы (обе по 10%). Импорт товаров наиболее увеличился из Латвии (на 19 млн евро), Германии (на 18 млн евро) и США (на 14 млн евро). Из Латвии увеличился ввоз минеральной продукции (моторное топливо), из Германии – транспортных средств (автомобили) и из США – электрооборудования (коммуникационное оборудование). Более всего уменьшился импорт из России (на 31 млн евро), откуда меньше ввозилось минеральной продукции.

В Эстонию импортировалось больше всего электрооборудования и минеральной продукции (доля обеих групп по 12% от общего импорта товаров) и механических машин (на 11 млн евро). Более всего увеличился ввоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, сырья и изделий химической промышленности (рост обеих групп по 24 млн евро) и транспортных средств (на 21 млн евро). Наиболее сократился ввоз минеральной продукции (на 49 млн евро) и электрооборудования (на 14 млн евро).

В III квартале 2019 года экспортировано товаров на 3,5 млрд евро и импортировано почти на 4 млрд евро. Дефицит товарообмена составил в III квартале 458 млн евро, что на 86 млн евро больше, чем в III квартале 2018 года. В третьем квартале товары экспортировались в 162 государства и импортировались из 114 государств. В течение девяти месяцев этого года экспорт товаров увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2% и импорт на 1%.

Товарообмен Эстонии по месяцам, 2017–2019