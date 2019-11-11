Вне дома: радости и вкусов на этой кухне – хоть отбавляй!

В миксере пузырится почти готовый гаспачо, туда добавляется мед, сок лайма, что-то еще по вкусу. Рустам пробует сам, дает попробовать другим, сообща обсуждается вкус и аромат, и вот гаспачо готов, но он будет выполнять не свою обычную роль – роль холодного испанского супа, нет, им польют нашего морского карася, и получится замечательная разновидность карпаччо – нежная, практически сырая рыба с ароматной, кисло-сладкой заправкой. «Очень летнее блюдо», - решили за нашим столом.

Марсельская уха - буйабес, облегченный вариант. ФОТО: Ээро Вабамяги.

Следующим блюдом был буйабес-лайт. «Почему „лайт“?» - спросили мы. «А потому что без омара!» - парировал шеф. Самые яркие моменты приготовления буйабеса можно увидеть в галерее. Про результат скажем так: вкус получился менее насыщенный, чем у многих ресторанных супов этого типа. И вообще, у буйабеса, или марсельской ухи, уже такое количество вариантов, что говорить, какой из супов правильный, все равно что сравнивать мамин борщ с бабушкиным – дело неблагодарное. Вот и мы не будем.

Про следующее блюдо расскажем подробнее. Уже на стадии чтения меню возник вопрос: что такое поке? Это, как сказал Тангиров, блюдо гавайской кухни, очень популярное сейчас в России. Буквально слово «поке» означает «нарезать кубиками».

Поке из гольца с овощами и японским рисом. ФОТО: Ээро Вабамяги

Готовится поке из сырой рыбы, нарезанной, правильно поняли, кубиками, с добавлением кунжута, васаби, перца, соевого соуса. В нашем случае главным компонентом блюда стал арктический голец – северная разновидность лососевых.

Сначала в глубокие тарелки разложили отварной японский рис, добавили овощи: зеленые бобы, ломтики авокадо, свежий огурец и помидоры. Но не простые, а привезенные Тангировым из Узбекистана! Они были так сочны, вкусны и ароматны, что все участники мастер-класса решили: если бы программа мастер-класса состояла бы только из дегустации этих божественных томатов, праздник кулинарии все равно бы удался!

Но хотя мы и отвлеклись на помидоры, но о поке не забыли: получилось очень сытное и необычное блюдо, по мотивам которого можно приготовить дома что-то подобное.

Тарталетка с камамбером, карамелью и грушевым мороженым. ФОТО: Вера Копти

И настал черед десерта, на который, как часто бывает, уже не хватало места в желудке. И опять, спасибо Рустаму, на тарелках необычное сочетание вкусов: размятый руками камамбер в свежеиспеченной песочной корзиночке, соленая карамель и грушевое мороженое сверху! На фото одна из тарелок, которые буквально метал на стол Тангиров: мороженое быстро таяло, и десерт становился не очень фотогеничным, но от этого не переставал быть вкусным.

Один из участников мастер-класса принес с собой книгу Рустама Тангирова «Красивая подача» и получил автограф автора. Книга и сама очень красивая, и фотографии изумительных по гармоничности и тонкому изяществу блюд много говорят о нашем госте, который хотя и сыпал во время готовки шутками, но о себе рассказал мало.