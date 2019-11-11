Олег Соколов. ФОТО: Dmitri Lovetsky/AP

Известный петербургский историк Олег Соколов признался в убийстве 24-летней выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета, сообщил его адвокат. Соколова поймали, когда он пытался избавиться от тела.

В рюкзаке у историка полицейские нашли отрезанные руки и травматический пистолет. Голову и тело убитой девушки позже обнаружили в квартире Соколова.

«Он признал свою вину», - сообщил адвокат Соколова Александр Почуев агентству Франс пресс, добавив, что его подзащитный сожалеет о содеянном и сотрудничает со следствием.

63-летний Олег Соколов был экспертом по эпохе наполеоновских войн и кавалером французского Ордена почетного легиона. Он появлялся в образе Наполеона, а некоторые коллеги и студенты называли его «сир». С бывшей студенткой его связывали романтические отношения.

Произошедшее вызвало крупный резонанс в российском обществе и СМИ.

Ранее другая студентка, также имевшая роман с Соколовым, обращалась в полицию с обвинениями в его адрес, но дело до суда не дошло. В 2018 году на лекции Соколова был избит студент.

«Доцент Соколов преподавал у меня. Периодически вел себя неадекватно. Я писал письмо в СПбГУ с просьбой отстранить Соколова от преподавания», - написал в «Твиттере» муниципальный депутат из Петербурга Василий Кунин.

В воскресенье петиция с требованием провести проверку в адрес руководства СПбГУ и директора института истории набрала больше 2 000 подписей.

Что произошло?

Утром в субботу доцента института истории СПбГУ Олега Соколова задержали на набережной реки Мойки, когда он предположительно пытался утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками и травматическим пистолетом.

63-летний профессор был нетрезв и упал в реку. Он был госпитализирован с переохлаждением, а в воскресенье Соколова перевели в следственный изолятор.

В понедельник Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга решит вопрос о мере пресечения для историка. Следователи будут ходатайствовать об аресте.

Адвокат Соколова Александр Почуев рассказал, что его подзащитный оформил явку с повинной.

По сообщениям в российских СМИ, после убийства Соколов планировал покончить с собой в мундире Наполеона в Петропавловской крепости на глазах у горожан и туристов.

Позднее в квартире доцента на набережной Мойки, как сообщало издание «Фонтанка», были обнаружены женское тело, голова и окровавленная пила.

Убитой оказалась выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколова связывали романтические отношения.

По данным источника Интерфакса, девушка была убита около двух часов ночи 8 ноября из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры.

При обыске в квартире помимо частей тела обнаружили ножовку, ножи, топор, а также обрез и почти полсотни патронов, рассказал собеседник агентства.

В СКР эту информацию официально не комментировали. Накануне во время поисков на дне Мойки водолазы нашли останки другого, неизвестного человека.

Петербургский художник Сергей Бугаев, известный по роли мальчика-Бананана в фильме «Асса», опубликовал в «Фейсбуке» фото рабочего стола Соколова в квартире, где произошло убийство.

Что известно об убитой девушке?

Анастасия Ещенко переехала в Петербург из Краснодарского края, окончила бакалавриат, магистратуру СПбГУ и училась в аспирантуре.

По словам однокурсников, несколько лет назад девушка начала встречаться с Олегом Соколовым.

«Она родом из Краснодара. Тихая, милая, всегда идеально училась, - сказал РИА Новости знакомый погибшей. - Об их отношениях знали абсолютно все».

Ещенко часто сопровождала преподавателя на различных мероприятиях и в поездках, кроме того, была соавтором нескольких его научных работ.

В воскресенье в Петербург из Краснодарского края, по данным источника ТАСС, прибыла мать девушки - подполковник полиции.

Как рассказал РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко, отец девушки работает в школе учителем физкультуры, а ее брат - бывший вратарь молодежной сборной России по футболу.

«Мы только вчера вечером все узнали, сейчас все шокированы», - сказал он.

Кто такой Олег Соколов?

63-летний Олег Соколов специализируется на военной истории Франции и является основоположником военно-исторической реконструкции в России, пишут российские СМИ. Он был награжден французским орденом Почетного легиона.

Соколов родился в 1956 году в Ленинграде. С 2000 года - доцент кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ. Он - автор программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV-XIX веков.

Выступает автором более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.

Коллега Соколова, попросивший об анонимности, рассказал Би-би-си: "Он нормальный ученый, но с такой придурью. Изображал Наполеона на лекциях и организовывал исторические реконструкции, где был Наполеоном. Обаятельный, убедительный, очень серьезный, никакого кокетства, седло, коньяк, громкий подходящий образу голос с «г» вместо «р».

Сообщалось, что Соколов был членом научного совета при Российском военно-историческом обществе, которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский. В настоящее время информация о Соколове удалена с сайта РВИО.

«По линии Научного совета РВИО с Соколовым сотрудничали в 2017 году. Он, безусловно, известный историк, специалист по наполеоновскому периоду. Но никогда не являлся членом РВИО», - сказал представитель общества РИА Новости.

Глава научного совета РВИО Владимир Чуров заявил, что Соколов был лишь членом прошлого состава научного совета.

Соколов также входил в состав научного совета Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе. Институт лишил его должности после сообщений о жестоком убийстве в Петербурге.