Акционеры Coop Pank одобрили планы по выходу на биржу

Акционеры Coop Pank одобрили предложение правления, согласно которому банк желает привлечь в рамках IPO 37 млн евро дополнительных средств. За изменение устава, являющееся предпосылкой для выхода банка на биржу, проголосовали 100 процентоа присутствовавших на собрании акционеров, представлявших 98,2 процента всех акций предприятия, сообщил банк.

Дальнейшие решения, необходимые для осуществления первичного размещения, примет совет Coop Pank, который установит ценовой диапазон для предлагаемых акций и утвердит график эмиссии. Затем финансовая инспекция утвердит проспект публичного размещения, котирования и принятия к торгам. Банк опубликует такой проспект до начала периода подписки.

На прошлой неделе Coop Pank также представил таллиннской бирже Nasdaq условное ходатайство о котировании акций в основном биржевом списке.

Coop Pank планирует использовать привлеченный с биржи дополнительный капитал для финансирования стратегии развития. В конце мая этого года совет Coop Pank дал правлению задание запустить подготовку к публичному размещению акций. Была поставлена цель обеспечить первичное размещение акций Coop Pank в последнем квартале 2019 года.

В качестве финансового консультанта для осуществления IPO Coop Pank выбрал LHV, правовым консультантом стало адвокатское бюро Ellex Raidla, а консультантом в области коммуникаций PR-фирма Agenda PR.