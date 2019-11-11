Пн, 11.11.2019
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СМИ: Sony планирует прекратить разработку смартфонов

Sony Xperia 10 Plus.

ФОТО: SIMON DAWSON/REUTERS

Японский гигант-производитель Sony в настоящее время не очень хорошо чувствует себя на рынке смартфонов. В течение последних нескольких месяцев ходят активные слухи о возможном закрытии подразделения смартфонов, хотя Sony утверждает, что оно продолжает оставаться очень важным для компании.

Если еще пару лет назад компания продавала по миллиону смартфонов Xperia каждый месяц, то в этом году продажи составили всего 900 000 смартфонов в первом квартале и 600 000 единиц во втором квартале, пишет Ixbt.com.

Ниже перечислены продажи за последние годы:

  • 2017 год: 13,5 миллиона;
  • 2018: 6,5 миллиона;
  • 2019: 2,5 миллиона (прогноз).

Сейчас появилась информация о том, что компания Sony отменила разработку нескольких моделей смартфонов, планируя сохранить ресурсы для других, более выгодных подразделений.

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