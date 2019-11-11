СМИ: Sony планирует прекратить разработку смартфонов

Японский гигант-производитель Sony в настоящее время не очень хорошо чувствует себя на рынке смартфонов. В течение последних нескольких месяцев ходят активные слухи о возможном закрытии подразделения смартфонов, хотя Sony утверждает, что оно продолжает оставаться очень важным для компании.
Если еще пару лет назад компания продавала по миллиону смартфонов Xperia каждый месяц, то в этом году продажи составили всего 900 000 смартфонов в первом квартале и 600 000 единиц во втором квартале, пишет Ixbt.com.
Ниже перечислены продажи за последние годы:
- 2017 год: 13,5 миллиона;
- 2018: 6,5 миллиона;
- 2019: 2,5 миллиона (прогноз).
Сейчас появилась информация о том, что компания Sony отменила разработку нескольких моделей смартфонов, планируя сохранить ресурсы для других, более выгодных подразделений.