СМИ: Sony планирует прекратить разработку смартфонов

Японский гигант-производитель Sony в настоящее время не очень хорошо чувствует себя на рынке смартфонов. В течение последних нескольких месяцев ходят активные слухи о возможном закрытии подразделения смартфонов, хотя Sony утверждает, что оно продолжает оставаться очень важным для компании.