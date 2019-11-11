Пн, 11.11.2019
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Политика мешает спорту: футболистам московского "Спартака" отказали во въездных американских визах

Футболисты московского "Спартака"

ФОТО: Vladimir Pesnya/Sputnik

"Спартак" намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в Орландо в январе 2020 года, передает Sports.ru.

Владелец московского клуба Леонид Федун ранее сообщил, что из-за невыдачи виз «Спартак», скорее всего, откажется от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в Орландо в январе 2020 года. 

«США развязали настоящую визовую войну против россиян. Визы – еще одно нелегальное оружие борьбы, в том числе и в спортивной конкуренции», – цитирует «Подъем» МИД России. 

Отмечается, что российские дипломаты работают над ситуацией со «Спартаком».

Источник из МИД России в разговоре с «Р-Спортом» отметил: «Страдают все – и деятели искусства, культуры, спорта. Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда уже мероприятия в разгаре, либо прошли.

Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, недобросовестная конкуренция в тех областях, в которых российские представители не допускаются для участия в мероприятиях на территории США».

Ранее планировалось, что «Спартак» с 15 по 18 января примет участие в турнире в США, где сыграет против бразильских клубов «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колумбийского «Атлетико Насьональ».

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