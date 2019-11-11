Э-понедельник в Эстонии: сегодня скидки предлагают 165 интернет-магазинов

Руководитель Союза интернет-торговли Эстонии Тыну Вяэт, который в свое время стал инициатором этой акции, рассказывает, что «Э-понедельник» выполняет свою задачу и покупатели все больше доверяют местным интернет-магазинам. «Статистика Банка Эстонии показывает, что количество покупок, сделанных в интернет-магазинах Эстонии за три квартала этого года, выросло на 36%, то есть более чем на треть, а количество покупок в иностранных магазинах - на 20% по сравнению с девятью месяцами прошлого года. И хотя делать интернет-покупки можно как в местных, так и в иностранных магазинах, интернет-шопинг в Эстонии зачастую безопаснее, доставка быстрее, а условия гарантии и возврата выгоднее для покупателя», - Вяэт объясняет причины, почему люди все чаще предпочитают эстонские онлайн-магазины.

«Не следует забывать и о том, что, совершая покупки в местном онлайн-магазине, мы поддерживаем местное предпринимательство», - добавляет он.

«Э-понедельник», начатый Союзом в 2014 году — это примерно как «черная пятница» эстонских интернет-магазинов, когда торговцы Эстонии предлагают свой ассортимент по скидкам, дарят подарки или обеспечивают бесплатные доставки. В этот раз к акции Э-понедельника присоединилось рекордное число торговцев - 165: среди них есть как известные имена, так и небольшие онлайн-магазинчики, и представлено множество категорий, в том числе строительные товары, мебель, товары для интерьера, одежда, книги, электроника, техника. «Весенний э-понедельник принес многим интернет-магазинам рекордный оборот, всего в тот день было совершено 32 000 интернет-покупок! И в этот раз интернет-магазины также предложат приличные скидки - до 50-60%, так что будет отличная возможность заранее запастись новогодними подарками», - советует Вяэт.

Результаты «Э-понедельников» прошлых лет показывают, что в этот день покупают главным образом сезонные товары. Поэтому можно предположить, что и в этот раз самыми популярными будут осенне-весенняя одежда, подходящие для новогодних подарков товары, такие как техника или косметика, книги, игрушки, а также предметы интерьера. Во время весеннего «Э-понедельника» самыми популярными категориями товаров были мебель, одежда, товары для красоты и здоровья, техника и электроника.

Некоторые предложения «Э-понедельника», актуальные сегодня до полуночи (www.esmaspaev.ee):

В интернет-магазине Rahva Raamat — более 2000 книг со скидкой до 90%. Плюс бесплатная доставка в почтовый автомат при покупке на сумму более десяти евро.

В интернет-магазине Bauhof - весь товар по обычной цене на 30% дешевле. Доставка со SmartPost стоит всего один евро.

В интернет-магазине Home4You - весь товар по обычной цене −25%, а также бесплатная доставка.

В интернет-магазине Hansaplant — все новогодние украшения, электрические гирлянды, искусственные елки, свечи, рождественские растения и многое другое на 22% дешевле. К каждой покупке прилагается скидочный купон.

В интернет-магазинах Asko и Sotka — мебель на 20% дешевле.

В интернет-магазине ONOFF — телевизоры со скидкой до 50%, имеются и другие льготные предложения.

В интернет-магазине Expert — скидки до 75%, а также бесплатный транспорт.

В интернет-магазине Juku keskus — все игрушки со скидкой до 20%.

В интернет-магазине Astri.ee — скидки до −70%, плюс бесплатная доставка.

Эстонский производитель рубашек Sangar предлагает в «Э-понедельник» скидки до 60%.

В интернет-магазине SSOne — все товары на 30% дешевле.

В интернет-магазине Radermar — весь товар по обычной цене на 30% дешевле.

В интернет-магазине Marat можно купить ретро-товары со скидкой до 50%.

В интернет-магазине Denim Dream товары по обычной цене на 20% дешевле.

В интернет-магазине GoldTime — товары по обычной цене −25%.

В интернет-магазине косметики I.L.U — множество специальных предложений до −25%, к чему прибавляется скидка по клиентской карточке.