Бывший наставник сборной Эстонии Мартин Рейм возглавил таллиннскую "Левадию"

Разговоры о возможной персоне нового главного тренера "Левадии" начали ходить незадолго до начала последнего матча сезона с "Пайде". Слухи сватали в стан серебряного призера чемпионата Эстонии-2019 как Рейма, так и Сергея Францева, известного по работе с силламяэским "Калевом" и "Нымме Калью". Также в списке потенциальных кандидатур значился и Богдан Заяц, работавший ассистентом главного тренера сборной Польши. Заяц посетил на прошлой неделе Таллинн и ознакомился с тренировочной базой клуба.

Однако, как утвержадет Postimees , выбор руководства "Левадии" пал на Мартина Рейма, хотя пока руководитель "Левадии" Сергей Хохлов-Симсон не пожелал ответить на вопрос: действительно ли Рейм возглавит "зеленых?

"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Новый тренер у нас уже есть и мы представили его команде. Далее мы договорились, что официально объявим о своем решении на пресс-конференции," - заявил Хохлов-Симсон.