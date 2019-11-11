Госэкзамены 2019: в какой школе лучше всего сдали экзамен по математике?

Больше всех в рейтинге результатов расширенного экзамена по математике удивила Куусалуская средняя школа, которая за год улучшила свой общий показатель на 26 позиций и в этом году заняла шестое место. В числе лидеров с самым большим количеством сдававших этот экзамен учеников находится Гимназий Хуго Треффнера – 179 человек.

Отличный рывок сделала и Ляэнемааская общая гимназия, которая показа 13-й результат среди 50 школ, то есть за год школа улучшила свои результаты больше чем на 30 позиций.

В случае расширенного экзамена по математике в глаза бросается более слабые по сравнению с предыдущим годом результаты нарвских школ: как Нарвская Кесклиннаская гимназия, Нарвская эстонская гимназия, Нарвская Креэнгольмская гимназия и Нарвская Кяхклимяэская гимназия, так и Нарвская Солдинская гимназия сдали свои прежние позиции.

Чем расширенный экзамен по математике отличается от узкого? При поступлении на обучение в гимназии у учеников есть право выбрать, будут они учить математику по расширенному или узкому курсу. В случае узкого курса в последующие три года у них будет восемь, а в случае расширенного – 14 курсов математики. Выбор определяет, в какие вузы ученик вообще может предлагать свою кандидатуру. Например, учебные программы ТТУ предполагают сдачу расширенного экзамена по математике и более широкие познания. Источник: сайт ТТУ

В верхней части списка результатов узкого экзамена по математике по сравнению с предыдущим годом особых изменений не произошло. Разве что занимающая седьмое место Тартуская гимназия Яана Поска поднялась на восемь позиций, а расположившаяся на 11-м месте Таллиннская Тыннисмяэская реальная школа на целых десять позиций.

Экзамен по математике сдавали более 8000 учеников, из них почти 4400 сдавали расширенный и более 3600 - упрощенный экзамен. Средний балл за расширенный экзамен составил 48 баллов, в то время как в упрощенном этот показатель составил 37 баллов.

Если же посмотреть на общую таблицу по обоим экзаменам, то видно, что Нарвская эстонская гимназия сделала рывок на 66 позиций, заняв девятое место. Так получилось из-за того, что сдавали экзамен всего пять человек и все они показали хороший или очень хороший результат.

Отличный результат показали Куусалуская средняя школа, а также Локсаская гимназия и Таллиннская еврейская школа. Среди провалившихся в глаза бросается Сауэская гимназия, которая скатилась на 13 позиций – прошлогоднее девятое место сменилось нынешним 22-м.

В экзамене по математике мы учитывали результаты по узкому и расширенному экзаменам пропорционально количеству сдававших. Исходя из использующегося при поступлении в Тартуский университет коэффициента, к результату расширенного экзамена мы добавили 16 баллов.