Годовой налоговый доход от предприятий э-резидентов впервые превысил отметку в 10 млн евро

«В декабре прошлого года мы вместе с экспертами из разных сфер сформулировали новое стратегическое направление э-резидентства 2.0, которым является поддержка роста ценности предприятий э-резидентов. Работа, направленная на достижение этой, цели уже начинает приносить плоды», - сказал исполнительный директор программы э-резидентства Отть Ваттер.

По сравнению с прошлым годом средний доход от налогов с предприятий, созданных в Эстонии э-резидентами, вырос на 30 процентов. По словам Ваттера, эстонская предпринимательская среда очень привлекательна на международном уровне.

«Программа э-резидентства способствует тому, чтобы в Эстонии свою фирму регистрировали амбициозные предприниматели, которые ценят прозрачность, простую систему налогообложения и новаторские решения. Создавая, развивая и предлагая им услуги, важные для ведения бизнеса, мы несомненно сможем и в будущем активно увеличивать налоговые доходы для Эстонии», - отметил Ваттер.

В этом году наибольшая доля налоговых доходов пришлась на информационно-коммуникационный сектор, а также на деятельность в профессиональной, научной и технологической сферах, налоги в этих секторах составили 35 процентов, то есть 3,8 млн от общей суммы налогов с предприятий э-резидентов, поступивших из всех секторов. К тому же количество эстонских предприятий э-резидентов в упомянутых секторах в 2019 году увеличилось на треть.

«В декабре программе э-резидентства исполнится пять лет. В момент запуска программы интерес к деятельности в ИТ-секторе был высоким. Особенно в глаза бросается вклад предприятий э-резидентов, оказывающих услуги программирования, 81 процент налоговых доходов из информационно-коммуникационного сектора поступает именно от них», - отмечает Ваттер.

Помимо прямого дохода, который состоит из поступающих от э-резидентов налогов и государственных пошлин, важен также косвенный доход, получаемый Эстонией от программы э-резидентства. Он состоит из роста эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, инвестиций э-резидентов в эстонские предприятия и дохода, который э-резиденты приносят туристическому сектору. К тому же программа э-резидентства создает позитивный имидж государства в международных СМИ, что способствует экспорту эстонских предприятий.

«Программа э-резидентства завоевала доверие во всем мире. Сегодня основной доход многих эстонских предприятий связан с оказанием услуг предприятиям э-резидентов. У них есть стабильный поток клиентов, который помогает расширяться, нанимать новых работник и посредством этого делать вклад в рост экономики Эстонии», - сказал Ваттер.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. Владелец дигитальной ИД-карты э-резидента может ставить дигитальную подпись, входить на порталы и в инфосистемы, которые признают эстонскую ИД-карту. Э-резидентство не предоставляет гражданство, статус налогового резидентства, эстонский вид на жительство или разрешение на въезд в ЕС.