Американцы хотят построить в Эстонии атомную электростанцию

По словам вице-президента по проектам атомной электростанции GE Hitachi Джона Болла, в Эстонии можно было бы построить небольшой модульный реактор стоимостью около миллиарда долларов (свыше 900 миллионов евро), который был бы по окупаемости настолько же конкурентоспособен, как и природный газ и возобновляемая энергия. В сотрудничестве с Eesti Energia изучается возможное размещение реактора в Эстонии. По словам Болла, она была бы столь безопасна, что он, образно говоря, готов построить ее хоть у себя во дворе, пишет Postimees.
- Вы смотрели сериал «Чернобыль»?
- Увы, у меня не было возможности посмотреть его.
- Для многих эстонцев АЭС ассоциируется именно с чернобыльской катастрофой. Как убедить людей, что она совершенно безопасна?
- Опираясь на свои знания о чернобыльской катастрофе и американской технологии кипящего водо-водяного реактора, могу сказать, что такой аварии в случае с реактором типа BWRX-300 просто не может произойти.
- Что в худшем случае может случиться с таким реактором?
- Наши инженеры изрядно потрудились, чтобы предотвратить и избежать всевозможных худших сценариев. Например, в реакторе с легкой водой серьезной была бы авария с потерей охлаждения. В этом случае тепло, выделяемое в результате радиоактивного распада, вызывает расплавление активной зоны реактора. С этим реактором такое невозможно.
Кроме того, могут представлять опасность физические нападения. Небольшой модульный реактор GE Hitachi строят под землей, поэтому он очень безопасен, в том числе перед внешними угрозами.
- Т.е. не надо волноваться из-за внешних угроз и нападений?
- Точно. Подземный реактор под бетонной крышкой был бы защищен от нападений и внешних влияний.
- Проектная мощность небольшого модульного реактора составляет 300 мегаватт. Почему бы вам не построить в Эстонии реактор побольше и каковы преимущества маленького реактора?
- Главная причина – экономическая: большие реакторы могут стоить 8-10 миллиардов долларов (7,3-9,1 млрд евро) и даже больше. Этот реактор стоит около миллиарда долларов и даже меньше.
Второе преимущество в том, что маленькие реакторы очень просты и надежны. Их можно строить около учреждений – будь то город, центр данных или военный городок, которые нуждаются в очень надежном электроснабжении. Это возможно благодаря их небольшому размеру и естественной безопасности.
- Т.е. вы были бы согласны, если бы один из них, образно говоря, находился у вас во дворе?
- Абсолютно. На самом деле штаб-квартира GE Hitachi находится в Вилмингтоне (Северная Каролина). Один из разработанных и построенных нами водо-водяных реакторов находится на расстоянии около 20 миль (32 км) от населения и моего дома. Если бы реактор типа BWRX-300 находился у меня на задворках, я бы чувствовал себя на 100% уверенно.
- Насколько конкурентоспособна атомная энергия по сравнению с производством электричества из фоссильного топлива?
- Атомная энергия – чистый источник энергии, и мы верим, что наряду с энергией ветра и солнца она будет играть значительную роль при достижении целей по уменьшению выбросов углеводородов в Европе и во всем мире. Так что для достижения климатической нейтральности необходимы все три источника энергии. Атомная энергия необходима, поскольку она производит электричество круглосуточно. Она обеспечивает базовую нагрузку, имеет очень высокий КПД – 95%, местами и более. В то же время она выполняет и все цели, связанные с зеленой энергией.
- Строительство небольшого модульного реактора в нашем регионе – это цель, которая могла бы помочь расшириться на другие рынки?
- Для нас весь европейский рынок является многообещающим. Мы признательны Fermi Energia и Эстонии за то, что они думают об удовлетворении спроса на электроэнергию в будущем и о климатических целях. Мы верим, что атомная энергия будет играть в долгосрочной перспективе важную роль при диверсификации источников электроэнергии. Но не только в Европе – мы видим большой интерес в Канаде, США, Юго-Восточной Азии. Многие регионы во всем мире видят в атомной энергии возможность достичь целей по уменьшению углеводородных выбросов.
- Когда первый реактор мог бы приступить к работе, если уже сейчас начать поиски возможного местонахождения, планирование и строительство?
- Задача девелопера (Fermi Energia) – найти и определить возможные местонахождения. Не могу сказать, как много времени это могло бы занять в Эстонии. Мы ищем возможности в США и Канаде и предполагаем, что наш первый небольшой модульный реактор заработает в 2027 году.
- Наиболее логично было бы, если бы в Эстонии он расположился в Ида-Вирумаа. Смогут ли работники нынешних электростанций, работающих на фоссильном топливе, найти работу на АЭС?
- Есть много переносимых навыков, которые необходимы при обоих производствах. Конечно, понадобятся навыки, необходимые инженеру-атомщику, однако в сотрудничестве с Fermi Energia мы планируем привнести их в Эстонию.
- Сколько рабочих мест создала бы такая атомная электростанция?
- Когда АЭС уже заработает, мы полагаем, их будет около 75, поскольку это очень маленький реактор. Во время строительства это может создать в местной экономике сотни рабочих мест, также появятся сезонные рабочие места в связи с обслуживанием реактора, когда на станции будут менять топливо или проводить обслуживание.
- В Эстонии сейчас нет хранилища для отработанного ядерного топлива. Что для этого необходимо сделать?
- Есть несколько зарекомендовавших себя решений. В США сейчас используются высокотехнологичные контейнеры, которые в конце концов идут в место окончательного складирования. А вот французы повторно используют ядерное топливо. С помощью технологии период полураспада ядерного топлива длиной в 300 000 лет уменьшается при повторном использовании до 300 лет. Это намного меньше отходов, чем при хранении в месте окончательного складирования.
- Т.е. ядерные отходы – это вторично используемый и даже возобновляемый источник энергии?
- Я слышал, что его называют практически возобновляемым источником энергии, хотя официально этот термин не используется. На самом деле в водо-водяном реакторе ядерное топливо используется в небольшой мере, поэтому практически не остается отходов.
Это использованное в небольшой мере ядерное топливо можно было бы – если бы позволяли соответствующие правила – повторно использовать, что уменьшило бы количество складируемых ядерных отходов.
- Fermi Energia рассматривает и другие технологии, например, жидкосолевой реактор. Какая технология лучше?
- Главное преимущество жидкосолевого реактора в том, что он выдерживает очень высокую рабочую температуру, что идет на пользу, например, при производстве водорода. Его недостаток сейчас в том, что технология не лицензирована.
В случае жидкосолевого реактора еще необходимо разработать компоненты и топливо, поскольку он работает в более едкой среде.
В долгосрочной перспективе мы считаем, что эта технология будет иметь смысл во второй половине 2030-х или позже. В то же время BWRX-300 работает по проверенной технологии и на проверенном топливе, которые мы использовали десятилетиями, однако зарекомендовала себя как безопасная и экономичная.