Пельмени к Дню Победы

Парламентарий от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски на днях выразила сомнение в целесообразности поездки президента Керсти Кальюлайд в Москву на празднования 75-й годовщины Победы над гитлеровской Германией. Республиканская общественность в тревоге…
Хотя, в общем-то, что ж: страна у нас демократическая, каждый имеет право свободно высказываться по любому поводу, смело и откровенно, не оглядываясь на чье-то чужое мнение. Тем более если ты председатель парламентской делегации от своей страны в ПАСЕ, то есть по международной части большой дока. Немного смущает случайно вырвавшееся словосочетание «не оглядываясь…», далее по тексту. Но к этому можно будет вернуться позднее.
Фрейд тут не при чем
Странное состояние посещает меня в последнее время. Как будто я вижу два очень похожих объекта, настолько повторяющихся в каких-то своих отдельных качествах, что иногда кажется, будто они умышленно дублируют друг друга. Но иногда вдруг возникает (по крайней мере, у меня) мучительное ощущение, что они меняются местами – похоже, сами того не желая, а точнее – словно бы вытесняют друг друга…
По счастью, к психиатрии это состояние никакого отношения не имеет. Эти два объекта действительно существуют, вполне независимо один от другого.
Заранее прошу извинить за слово «объекты»: ничего обидного я под ним не подразумеваю, это просто нейтральный термин.
Вот уже несколько месяцев мое внимание привлекают два депутата Рийгикогу. В них и правда много общего. Оба (обе!) – молодые интересные женщины. Обе состоялись как личности. Обе успешны как с профессиональной точки зрения (о чем свидетельствует вся их карьера), так и в личном плане (обе, судя по публикациям в СМИ, счастливы в браке). К тому же у обеих двойные фамилии, что встречается не так уж часто и делает их сходство еще более полным.
Обе получили прекрасное образование. Для обеих родным является русский язык, но при этом они обе, как принято выражаться сегодня, перфектно знают государственный язык – настолько, что это позволяет им занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. Обе при этом владеют и иностранными языками.
И еще один общий для них штрих: обе отдали дань профессии, к которой я имею некоторые основания причислять и себя. Но если для меня журналистика стала диагнозом, то для моих героинь – ступенькой в их блестящей карьере. Пожалуй, на этом сходство и заканчивается.
Уверен, что всякий владеющий дедуктивным методом читатель уже догадался, кого я имею в виду. Конечно же, это Виктория Ладынская-Кубитс и Мария Юферева-Скуратовски (очередность – строго по алфавиту).
Каждому – по делам его
Весной этого года, когда коалиционные переговоры еще находились в стадии консультаций, и судьба будущего правительства была достаточно туманной, центрист Мария Юферева-Скуратовски публично заявила: «Я лично не поддерживаю союз с EKRE, что я неоднократно говорила на собрании нашей фракции. (…) Я буду стоять за то, чтобы опасения, связанные с риторикой EKRE, не стали реальностью».
Просто оторопь берет: кто из них представляет Центристскую партию, а кто – "Отечество"…
Практика оказалась далекой от патетики. И за коалицию с EKRE Мария проголосовала, и риторика не смутила. Несколькими месяцами позднее решался вопрос о том, вводить или не вводить в состав эстонской делегации в ПАСЕ некоего Урмаса Рейтельманна, который прославился своим афоризмом про триста тысяч паразитирующих тибл и миллионах ленивых тараканов, угрожающих заполнить Эстонию. Решающим оказался голос руководителя делегации Марии Юферевой-Скуратовски, и Рейтельманн поехал в Брюссель представлять Эстонию в этой правозащитной международной организации.
Это только две вехи, отмечающие путь непримиримого борца за справедливость, которому важно, чтобы людей не оскорбляли по национальному признаку.
В отличие от Марии, Виктория Ладынская-Кубитс собственное мнение не только имеет и высказывает, но и поступает в полном соответствии с ним.
Еще в апреле, когда обсуждался вопрос о передаче Юри Ратасу полномочий для формирования правительства, входящая в коалиционную фракцию "Отечество" Виктория Ладынская-Кубитс проголосовала против такого решения. По её собственным словам, она поступила так из-за «неприятия риторики EKRE», добавив: «Я голосовала по совести».
А в июне этого года она – единственная из всех депутатов правящей коалиции – не только публично выразила своё негативное отношение к словам и действиям министра внутренних дел и лидера партии EKRE Марта Хельме, но и проголосовала за вотум недоверия ему.
Точно так же диаметрально разошлись позиции, а главное – действия Ладынской-Кубитс и Юферевой-Скуратовски при решении вопроса о членстве Рейтельманна в делегации ПАСЕ от Эстонии. Просто оторопь берет: кто из них представляет Центристскую партию, а кто – "Отечество"…
К примеру, чтобы расширить своим избирателям доступ не только к информации, но и к обсуждению злободневных социальных, экономических и политических проблем, Ладынская-Кубитс организовала Русский клуб политической мысли, где примерно раз в квартал перед аудиторией выступают министры, депутаты, политологи и другие чиновники и эксперты.
В свою очередь, почувствовав дефицит общения с народом, которого ей стало особенно не хватать после ухода с поста старейшины Ласнамяэ, Мария Юферева-Скуратовски устроила… мастер-класс по лепке пельменей. Тоже, конечно, познавательно, а главное – практично. Вам не хватает на хлеб? Ешьте пельмени! Кстати, прекрасное национальное блюдо на праздничный стол. Хотя бы к тому же Дню Победы…