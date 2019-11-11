Пельмени к Дню Победы

Хотя, в общем-то, что ж: страна у нас демократическая, каждый имеет право свободно высказываться по любому поводу, смело и откровенно, не оглядываясь на чье-то чужое мнение. Тем более если ты председатель парламентской делегации от своей страны в ПАСЕ, то есть по международной части большой дока. Немного смущает случайно вырвавшееся словосочетание «не оглядываясь…», далее по тексту. Но к этому можно будет вернуться позднее.

Фрейд тут не при чем

Странное состояние посещает меня в последнее время. Как будто я вижу два очень похожих объекта, настолько повторяющихся в каких-то своих отдельных качествах, что иногда кажется, будто они умышленно дублируют друг друга. Но иногда вдруг возникает (по крайней мере, у меня) мучительное ощущение, что они меняются местами – похоже, сами того не желая, а точнее – словно бы вытесняют друг друга…

По счастью, к психиатрии это состояние никакого отношения не имеет. Эти два объекта действительно существуют, вполне независимо один от другого.

Заранее прошу извинить за слово «объекты»: ничего обидного я под ним не подразумеваю, это просто нейтральный термин.

Вот уже несколько месяцев мое внимание привлекают два депутата Рийгикогу. В них и правда много общего. Оба (обе!) – молодые интересные женщины. Обе состоялись как личности. Обе успешны как с профессиональной точки зрения (о чем свидетельствует вся их карьера), так и в личном плане (обе, судя по публикациям в СМИ, счастливы в браке). К тому же у обеих двойные фамилии, что встречается не так уж часто и делает их сходство еще более полным.

Обе получили прекрасное образование. Для обеих родным является русский язык, но при этом они обе, как принято выражаться сегодня, перфектно знают государственный язык – настолько, что это позволяет им занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. Обе при этом владеют и иностранными языками.

И еще один общий для них штрих: обе отдали дань профессии, к которой я имею некоторые основания причислять и себя. Но если для меня журналистика стала диагнозом, то для моих героинь – ступенькой в их блестящей карьере. Пожалуй, на этом сходство и заканчивается.

Уверен, что всякий владеющий дедуктивным методом читатель уже догадался, кого я имею в виду. Конечно же, это Виктория Ладынская-Кубитс и Мария Юферева-Скуратовски (очередность – строго по алфавиту).

Каждому – по делам его