С 2021 года могут вырасти взносы Эстонии в бюджет ЕС

В следующий бюджетный период Европейского союза 2021-2027 годов размер уплачиваемых Эстонией взносов может вырасти с 200 до 320 млн евро, а размер получаемых из Брюсселя сельхозсубсидий и средств из фондов сплочения может сократиться с 1,03 и 2,32% ВНП до 0,79 и 1,39% ВНП, соответственно, передает Rus.ERR.
Такие цифры приводятся в представленных в конце прошлой недели Еврокомиссией разъяснениях к предложению по формированию следующего бюджета ЕС, сообщил портал ERR.ee, отметив, что несмотря на растущие взносы и сокращение дотаций, Эстония по-прежнему будет получать из Брюсселя значительно больше денег, чем туда выплачивать.
В нынешнем бюджетном периоде 2014-2020 годов Эстонии платит в бюджет ЕС в среднем 200 млн евро в год (0,86% ВНП), а в следующем периоде эта цифра увеличится до 320 млн (1,06% ВНП).
"Сокращение [субсидий] в первую очередь связано с ростом благосостояния и размера экономики Эстонии. Объем получаемых Эстонией прямых сельскохозяйственных субсидий вырос бы [в противном случае] в ценах 2018 года на 12% и в текущих ценах почти на 30%", - пояснили в Министерстве финансов.