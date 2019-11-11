С 2021 года могут вырасти взносы Эстонии в бюджет ЕС

Такие цифры приводятся в представленных в конце прошлой недели Еврокомиссией разъяснениях к предложению по формированию следующего бюджета ЕС, сообщил портал ERR.ee, отметив, что несмотря на растущие взносы и сокращение дотаций, Эстония по-прежнему будет получать из Брюсселя значительно больше денег, чем туда выплачивать.

В нынешнем бюджетном периоде 2014-2020 годов Эстонии платит в бюджет ЕС в среднем 200 млн евро в год (0,86% ВНП), а в следующем периоде эта цифра увеличится до 320 млн (1,06% ВНП).