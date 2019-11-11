Опрос: более половины жителей ДНР и ЛНР желают присоединения к России

Возвращения неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской области в состав Украины на прежних условиях желают всего 5,1% местных жителей, свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного при помощи компании "Нью имидж маркетинг групп".
Согласно обнародованным в субботу данным, особого статуса региона в составе Украины желают 13,4% опрошенных. Чуть больше - 16,2% - настаивают на независимости региона.
Объединения с Россией желают 50,9% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ещё 13,4% считают, что "ДНР" и "ЛНР" должны войти в Россию с "особым статусом".
Что касается всего Донбасса в целом, включая подконтрольные правительству Украины территории Луганской и Донецкой областей, то согласно опросу 49,6% жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей заявили, что обе области должны быть включены в состав России. Ещё 13,3% выбрали включение в состав России с "особым статусом". В составе Украины Донбасс видят 19,2% опрошенных.
Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 - в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных временно перемещенных лиц, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.