Ярвик: критика стремится помешать выполнению программы правящей коалиции

«Я рассматриваю запущенные в мой адрес безосновательные и злонамеренные нападки как попытку помешать мне и правительству осуществить последнюю согласованную правящей коалицией политическую программу, на которую народ дал нам мандат. Я не намерен подчиняться давлению со стороны тормозящих жизнь в Эстонии», — заявил в пресс-релизе Ярвик.

«Развитие сельской жизни — одно из главных предвыборных обещаний и целей Консервативной народной партии Эстонии и правящей коалиции, за которое отвечает министр сельской жизни», — написал Ярвик.

По словам Ярвика, в соответствии с его указаниями готовится новая стратегия Фонда развития сельской жизни (MES), целью которой является укрепить жизнеспособность сельских регионов. «Это возможно только посредством переселения в сельскую местностью людей, прежде всего молодых семей, и обратной миграции людей, уехавших из сельских регионов на работу за границей», — написал министр.

По словам Ярвика, новая стратегия существенно повысит нагрузку на фонд, а также потребует пересмотра устава и структуры MES. «Все это потребует задействовать дополнительного члена правления — в соответствии с уставом в правлении MES три члена, а одно из мест пока не занято», — написал он.

Назначение члена правления, а также непосредственный контроль и надзор за деятельность правления входят в компетенцию совета MES, говорится в заявлении Ярвика. Ярвик добавил, что совет отвечает перед министром за организацию деятельности MES, подготовку новой стратегии и ее выполнение.

«То, какой будет конкретная реорганизация, в том числе проведение конкурса на место дополнительного члена правления, предстоит решать прежде всего совету MES. По закону, министр обладает правом и обязанностью давать совету указания для обеспечения достижения поставленных целей», — добавил Ярвик.