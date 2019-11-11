Таллинн будет расчищать тротуары от снега, а затем выставлять счет владельцам недвижимости

Согласно действующему порядку, чистить от снега прилегающие к домам тротуары должны владельцы недвижимости, однако не определено, насколько далеко необходимо чистить пешеходную дорожку.

Заместитель руководителя Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг сказал, что город хочет облегчить передвижение пешеходов зимой в многолюдных местах, так как сейчас, по словам Суле, во время снегопада картина в городе выглядит хаотичной: некоторые дворники выходят на работу к восьми часам утра, некоторые во время снегопада работают на другом объекте, поэтому пешеходам приходится идти то по очищенным тротуарам, то по снежному месиву, то по тропинкам.

"Смысл пилотного проекта города заключается в том, что мы предложим владельцам недвижимости услугу, которую будем закупать в порядке тендера: один снегоочиститель будет очищать пешеходные дорожки с одного конца до следующего перекрестка, чтобы был единообразный результат", – сказал Суле.