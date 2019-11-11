Американский баскетболист переел мармелада с коноплей и лишился миллиона долларов

В минувший четверг у Уэйтерса случилась паническая атака в командном самолете. Баскетболист съел слишком много мармеладных конфет, в которых, как выяснилось, содержался тетрагидроканнабинол: один из основных каннабиноидов, который содержится в соцветиях и листьях конопли.

В «Хит» полагают, что конфеты Уэйтерсу дал кто-то из партнеров по команде. Дион не рассказал, кто это был.

Отмечается, что во вторник «Майами» играл в Денвере, Колорадо. В этом штате легализована марихуана, конфеты могли быть приобретены именно там.