Пн, 11.11.2019
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  • Американский баскетболист переел мармелада с коноплей и лишился миллиона долларов

Американский баскетболист переел мармелада с коноплей и лишился миллиона долларов

Дион Уэйтерс

ФОТО: STREETER LECKA/AFP

«Майами» дисквалифицировал атакующего защитника Диона Уэйтерса на 10 матчей без сохранения зарплаты, передает Sports.ru.

В минувший четверг у Уэйтерса случилась паническая атака в командном самолете. Баскетболист съел слишком много мармеладных конфет, в которых, как выяснилось, содержался тетрагидроканнабинол: один из основных каннабиноидов, который содержится в соцветиях и листьях конопли.

В «Хит» полагают, что конфеты Уэйтерсу дал кто-то из партнеров по команде. Дион не рассказал, кто это был.

Отмечается, что во вторник «Майами» играл в Денвере, Колорадо. В этом штате легализована марихуана, конфеты могли быть приобретены именно там.

В связи с пропуском большого количества матчей в этом сезоне Уэйтерс также лишился контрактного бонуса на 1,2 миллиона долларов.

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