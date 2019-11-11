Первая жертва Пенсионной реформы: LHV закрывает инвестирующий в Эстонию пенсионный фонд

Причинами для закрытия фонда, максимально инвестирующего в Эстонию, стали непрогнозируемые последствия перевода II пенсионной ступени на добровольную основу для отечественного инвестиционного рынка, а так же объемов фондов.

Об этом BNS сообщили на предприятии, напомнив, что Фонд Eesti занимается долгосрочным инвестированием пенсионных активов преимущественно в отечественную экономику, и перевод II ступени на добровольную основу такую стратегию не поддерживает. Кардинальное изменение принципов обязательного накопления оказывает непосредственное влияние на способность фондов продолжать развитие отечественного рынка капитала.

«Управление фондом, делающим вложения исключительно в Эстонии, было амбициозным начинанием, поскольку с учетом малого масштаба местного рынка капитала управляющий фондом должен был сам способствовать созданию инвестиционных возможностей. Нужно сказать, что перевод II ступени на добровольную основу тормозит инвестиции пенсионных фондов в Эстонии, а тем самым — и расширение возможностей финансирования предприятий Эстонии. В этих условиях продолжать деятельность фонда, инвестирующего исключительно в Эстонию, не представляется возможным, — сказал председатель правления AS LHV Varahaldus Вахур Валлисту. — Для развития Эстонии важно, чтобы отечественные управляющие пенсионными фондами обладали инвестиционной компетенцией на местном рынке и играли на своем рынке капитала роль институциональных инвесторов. Однако происходящее под названием реформы II пенсионной ступени вынуждает пенсионные фонды идти по более простому пути, то есть инвестировать в международные ценные бумаги».

Пару лет назад государство сделало послабления в инвестиционных ограничениях для фондов, в результате чего вложения на рынке Эстонии выросли приблизительно вдвое: в отечественную экономику было инвестировано 590 миллионов евро, или 13% активов пенсионных фондов. В сентябре нынешнего года плата за управление фондами была снижена на треть, достигнув среднего уровня по странам ОБСЕ.

«Оба эти изменения были для клиентов положительными, поддержав рост пенсионных активов. Перевод II ступени на добровольную основу стал шагом в противоположном направлении. Очень жаль, что это делается поспешно и в момент, когда реализовались все более ранние пожелания в части развития рынков капитала, увеличения инвестиций пенсионных фондов в Эстонию и снижения плат», — заметил Вахур Валлисту.

Пенсионный фонд LHV Eesti будет объединен с Пенсионным фондом LHV L, в котором удельный вес инвестиций на эстонском рынке составляет около трети от активов. Обязательным условием для объединения является получение разрешения от Финансовой инспекции. В связи с объединением владельцам паев не нужно ничего предпринимать. В результате объединения Пенсионный фонд LHV Eesti прекращает деятельность, а его активы и обязательства будут переведены в Пенсионный фонд LHV L без процесса ликвидации.