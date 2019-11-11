Покорившие столицу Эстонии украинцы не дают рынку съемного жилья остыть

В октябре средняя цена квадратного метра съемных квартир, предлагаемых на портале City24, составляла 16,17 евро. По данным City24, за год она увеличилась на 6,4%.

«Тысячи украинцев, которые завоевывают эстонский рынок труда, сначала приезжают сюда на работу, а затем перевозят и свои семьи. По данным Министерства внутренних дел, на конец сентября в Эстонии было зарегистрировано около 20 000 краткосрочных рабочих мест, занятых гражданами Украины. Наш миграционный баланс в течение четырех лет подряд остается положительным. Кроме того, наличие крупных инфраструктурных и жилищных проектов в Таллинне или Харьюмаа требуют рабочую силу, а это также ведет за собой повышение платы за наем. Строительство Rail Baltic тоже требует много рабочей силы. В конце концов, инженеры-строители не будут разбивать полаточные лагеря в лесах вдоль железной дороги, а начнут искать съемное жилье в близлежащих городах», - прокомментировала ситуацию на рынке руководитель портала недвижимости City24 Карин Ноппель-Кокеров,.

По ее словам, IT-сектор также постоянно жалуется на нехватку тысяч работников, а ведь тем, кого удается заполучить, тоже приходится где-то искать жилье.

«Даже зарождающаяся тенденция, когда крупные компании строят специально или берут в аренду целые дома для своих сотрудников, не помогает стабилизировать плату за наем. Например, Maxima Eesti, чтобы обеспечить лучшие условия жизни, арендовала для своих иногородних сотрудников дом в Пеэтри. Больше всего пострадают иногородние студенты, для них наем квартиры в Таллинне может стать недоступным, но они, скорее всего, начнут снимать одну квартиру на целую группу, или инвесторы начнут предлагать более доступные по цене микроскопические квартиры размеров со шкаф», - сказал Ноппель-Кокеров.