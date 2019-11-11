Департамент шоссейных дорог надеется сократить очереди на экзамен по вождению

О касающихся категории «В» экзаменов по теории и вождению изменениях Департамент шоссейных дорог сообщил еще в прошлом году. Многие из них уже вступили в силу, но идущие учиться в автошколы с февраля будущего года должны учесть еще несколько новых правил.

Больше часов вождения

Большой реорганизации ждет, например, увеличение количество обязательных часов вождения с 22 до 30, также изменится принцип оценивания экзамена по вождению. По словам руководителя Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыза, изменения заодно помогут лучше готовить учеников к экзаменам, что, хочется надеяться, сократит и очереди на экзамен: «Если кандидат в водители мотивирован учиться, и автошкола дает ему такую возможность, то результаты должны улучшиться, благодаря чему сократится и время ожидания».

Руководитель тартуских автошкол «Kiivi» и «Selge» Мадис Ютт сказал, что у него нет планов менять методику обучения, поскольку уже сейчас главной целью является научить ученика водить, а на государственные экзамены ученики этих автошкол попадают только тогда, когда действительно готовы: «Уже сейчас ученики автошколы имеют в среднем 35 уроков вождения, таким образом, увеличение обязательных уроков до 30 проблему очередей на экзамен по вождению не решит. Нынешняя экзаменационная система не работает. Например, в Финляндии экзамены по вождению организует частная фирма, выигравшая тендер, к фирме предъявляются требования по качеству, а время ожидания не может превышать одну неделю».

Как быстро будущим летом можно будет попасть на экзамен, Ванамыйза предсказать не может. Сейчас в университетском городе экзамены принимают четыре человека, кроме того, к ним на помощь приходят другие уездные экзаменаторы: «Ни одно распоряжение или закон сами по себе не помогут сократить очереди. Как быстро можно попасть на экзамен, зависит, прежде всего, от того, с каким результатом сдается экзамен. Если экзамен сдают три и больше раз, то изменений ждать не стоит».

Обучение подорожает

С июня изменится и организация экзамена по теории: в использование приняты новые вопросы, у которых, в отличие от прежнего, есть только один правильный ответ. Экзамен по теории по-прежнему будет оцениваться по количеству допущенных ошибок.

В будущем году изменится и оценивание экзамена по вождению. Если сейчас во время экзамена учитываются допущенные кандидатом в водители ошибки, то с февраля будущего года определяющими станут навыки вождения.