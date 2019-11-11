Государственные экзамены 2019: большой обзор школ

Из-за очень хороших результатов по английскому языку большой рывок – в целых 22 позиции – сделала Кийлиская гимназия, которая в общем зачете занимает 19-е место. И для Куусалуской средней школы государственные экзамены оказались весьма успешными – 13-е место и повышение на девять позиций. Одним из самых драматических стало падение Кадриоргской немецкой гимназии, ученикам которой не дался экзамен по математике. Теперь школа занимает 55-е место, а падение составило целых 40 позиций.

В случае статистики нужно учесть, что Экзаменационная инфосистема не показывает результаты по школам, если количество сдававших экзамены учеников меньше пяти. Такое правило, например, не позволило попасть в общую таблицу очень хорошо сдавшей экзамен по английскому языку Араветеской средней школе.

В экзамене по математике учтены результаты по узкому и расширенному экзаменам пропорционально количеству сдававших. Исходя из использующегося при поступлении в Тартуский университет коэффициента, к результату расширенного экзамена мы добавили 16 баллов.

Формула учета суммы баллов экзамена по математике: средняя сумма баллов за расширенный экзамен, умноженная на долю сдавших этот экзамен из общего числа сдававших экзамен по математике в данной школе + сумма баллов за узкий экзамен, умноженная на долю сдавших этот экзамен из общего числа всех сдававших экзамен по математике в данной школе.

Поскольку на экзамене по английскому языку невозможно было использовать среднюю оценку, то была выработана формула, которая учитывает количество учеников сдавших экзамен на уровень B1 или B2/C1/C2Ю и долю учеников достигших положительного результата среди всех сдававших экзамен. И хотя уровни С1 и С2 выше, чем В2, их учитывали как равные, поскольку экзамены на уровни «С» являются платными и доступны не всем ученикам: таким образом, было бы неправильно, если бы место в рейтинге определяла платежеспособность учеников.