Госконтроль: эстонское электронное государство утрачивает свои лидирующие позиции

Такой вывод сделан в представленном в понедельник Рийгикогу годовом отчете Государственного контроля, который в этом году был посвящен возможностям развития и рискам электронного государства.

"Мы должны осознать, что, хотя электронное правительство помогает нам создать во многом более эффективную и дешевую систему управления, ее также нужно содержать. Это означает постоянный рост расходов, [необходимость которых] не замечают или которые не хотят делать", - прокомментировал госконтролер Янар Хольм выводы аудита.