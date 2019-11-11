Госконтроль: эстонское электронное государство утрачивает свои лидирующие позиции

Несмотря на высокую международную репутацию электронного государства в Эстонии, страна по ряду влияющих на будущее развитие показателей начала утрачивать лидирующие позиции и переходить в разряд середняков, передает Rus.ERR.
Такой вывод сделан в представленном в понедельник Рийгикогу годовом отчете Государственного контроля, который в этом году был посвящен возможностям развития и рискам электронного государства.
"Мы должны осознать, что, хотя электронное правительство помогает нам создать во многом более эффективную и дешевую систему управления, ее также нужно содержать. Это означает постоянный рост расходов, [необходимость которых] не замечают или которые не хотят делать", - прокомментировал госконтролер Янар Хольм выводы аудита.
В докладе отмечается, что руководители ИТ-отделов госучреждений указывают, что им проще получать деньги на новые разработки, чем на поддержание или совершенствование уже имеющихся.