Популярные среди жителей Эстонии авиакомпании названы самыми грязными в мире

Британский сайт потребителей Which? Опросил более 7 тысяч путешественников с целью выяснить, самолеты каких авиакомпаний самые грязные в мире. Согласно исследованию, больше всего нареканий вызвал популярный европейский лоукостер Ryanair, пишет Turizm. Только 42% его пассажиров назвали чистоту на борту достаточной.

Остальные же оценили этот показатель как неудовлетворительный. После получения таких данных специалисты Which? опытным путем попытались выяснить причины недовольства ирландским перевозчиком. В итоге они обнаружили жирные пятна на столиках и подносах, грязные подголовники и пыльные подоконники. С помощью ультрафиолета специалисты также констатировали наличие грязных пятен на столике и в лотке кресла, которые невозможно разглядеть невооруженным взглядом.

В число нечистоплотных также попали самолеты авиакомпаний Wizz Air, Vueling, Iberia и EasyJet. Чистыми салоны воздушных лайнеров этих перевозчиков показались лишь 62-68% пассажиров. Довольно часто нарекания получали British Airways, Jet2 и Norwegian. Довольны чистотой самолетов оказались почти все пассажиры, которые летали рейсами Air New Zealand, Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific и Swiss.

Редактор отдела путешествий Which? Рори Боланд заявил, что некоторые авиакомпании пренебрегают очисткой салонов воздушных судов в пользу максимально быстрой подготовки к следующему рейсу. Такое положение дел эксперт назвал недопустимым независимо от того, насколько авиабилет был дешевым. Он также призвал пассажиров принять меры, чтобы избежать проблем с чистотой: «Либо пользуйтесь перевозчиками, имеющими хорошую репутацию в отношении чистоты, либо вооружитесь антибактериальными салфетками. Если вы летите на Ryanair, возможно, вам лучше надеть костюм бактериологической защиты», — добавил Боланд.