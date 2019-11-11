В Новосибирске хотят снести все деревянные дома в центре города

«С их (застройщиков - прим. NEWSru.com) точки зрения, деревянный дом (даже если ему 100-200-300 лет) никакой пользы не приносит. Вернее, сам дом они даже не видят, они видят лишь золотой кусок земли под ним, который надо скорее сожрать, чтобы построить там башню и распродать ее по частям. Именно поэтому в наших городах деревянные здания сносят и поджигают. Иногда целыми кварталами, как в Ростове-на-Дону. Иногда по одному, но в рамках целой кампании, как в Казани или Рязани. Самое печальное, когда с такими вот застройщиками согласны мэры и губернаторы. Если с "девелоперами" все понятно – они просто рубят бабло – то таких чиновников надо гнать, пока ваш город еще не потерял лицо», – подытожил Варламов.