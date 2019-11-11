В Новосибирске хотят снести все деревянные дома в центре города

Крупный новосибирский девелопер Анатолий Павлов заявил, что старые деревянные дома в центре города не представляют ценности и должны быть снесены. Такое мнение он высказал в интервью местному порталу НГС, передает Realty.newsru.com. «В Новосибирске частных домов, представляющих архитектурную ценность, нет. У меня свой взгляд: я бы снес все эти столетние деревянные дома, у нас же не Рим и не Венеция, где домам тысячи лет и они памятники архитектуры», – сказал Павлов.
На слова Павлова обратил внимание известный блогер и основатель фонда сохранения исторического наследия «Внимание» Илья Варламов. В своем блоге он назвал Павлова единственным честным застройщиком.
«Первый порядочный застройщик был обнаружен в Новосибирске. Генеральный директор ГК СМСС Анатолий Павлов честно признался, что хочет снести всю деревянную застройку, чтобы воздвигнуть на ее месте свои 22-этажные башни», – написал Варламов.
Основной темой интервью главы ГК СМСС стала скорая сдача ЖК «Островский», который Павлов назвал "современной классикой". «Он так запроектирован: фасады выполнены в классическом стиле с поясочками, каннелюрами, пилястрами. Цветовые решения в мягких теплых тонах. Да, "Островский" – 22-этажный комплекс, это, конечно, своеобразно для классического стиля. Но так проявляется та самая современная классика», – отметил Павлов.
ЖК Островский. Досрочная сдача декабрь 2019 г! https://t.co/wJ9ZNquzu7 pic.twitter.com/ooCqryqtqj— Ирина Палова (@37g6zgKF6ng5tDq) 12 октября 2019 г.
Варламов же назвал этот ЖК «безвкусным г...м»", отметив, что в Новосибирске за последние годы появилось много такой «современной классики»", которая постепенно пожирает город.
«С их (застройщиков - прим. NEWSru.com) точки зрения, деревянный дом (даже если ему 100-200-300 лет) никакой пользы не приносит. Вернее, сам дом они даже не видят, они видят лишь золотой кусок земли под ним, который надо скорее сожрать, чтобы построить там башню и распродать ее по частям. Именно поэтому в наших городах деревянные здания сносят и поджигают. Иногда целыми кварталами, как в Ростове-на-Дону. Иногда по одному, но в рамках целой кампании, как в Казани или Рязани. Самое печальное, когда с такими вот застройщиками согласны мэры и губернаторы. Если с "девелоперами" все понятно – они просто рубят бабло – то таких чиновников надо гнать, пока ваш город еще не потерял лицо», – подытожил Варламов.