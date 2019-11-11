Журналист: адвокатуру накрыл моральный кризис

У нас работает адвокат, который помогает мошенникам прятать имущество. У нас есть присяжный адвокат, который помогает преступникам передавать из тюрьмы тайные послания. У нас есть адвокат, которого обвиняют в принадлежности к преступным группировкам. У нас есть адвокат, которого подозревают в заключении соглашений с судьями, и теперь есть адвокат, который, давая советы министру, обслуживал интересы подозревающихся в преступлении, пишет журналист Мартин Лайне в Postimees.
Презумпция невиновности защищает большинство из них, но пыли поднято так много, что уже пора сделать какие-то выводы. Репутация профессии, к которой предъявляются повышенные требования в плане этики и честности в течение многих лет у нас находится в самом плачевном состоянии.
Как комментирует адвокатура?
Председатель Эстонской адвокатуры Яанус Техвер недавно выразил недовольство тем, что полиция и прокуратура притесняют адвокатов, когда осмеливаются проводить обыски в адвокатских бюро. Ту же позицию в прошлом году выражал и бывший председатель адвокатуры Ханнес Валликиви.
Кажется, что, прикрывшись конфиденциальностью отношений клиент - адвокат, члены адвокатуры пытаются поставить себя в более привилегированное положение в глазах закона, чем может себе это позволить обычный человек.
Странный аргумент, поскольку, например, в процессе копания в банковских конторах из-за обвинений в отмывании денег, разумеется, попадается и конфиденциальный улов. Или в кабинетах волостных старейшин и мэров городов. В действительности в любой конторе белых воротничков можно найти информацию, которую чужой глаз видеть не должен. Кроме того, вызывает удивление, как именитые адвокаты высшего звена уже годами верят в теории заговора, связанные с жаждой мести со стороны прокуратуры, а потому занимаются лоббированием своих интересов в СМИ и исполнительной власти. Ну и что, что таких подозрений возникает одно, два, три, четыре или пять, объяснение всегда звучит одно: прокуратура просто притесняет.
Адвокатура должна была бы дистанцироваться от такого свинства, вместо того, чтобы строить баррикады против «теневого правительства».
Основатель Международной организации журналистов-расследователей OCCRP Дрю Салливан в интервью Äripäev назвал адвокатов солдатами армии преступников.
Я бы так жестко не сказал, но честно признаюсь, что я вижу все больше недостойных адвокатов и понимаю, на чем такая позиция основана.
Кроме замечательного понимания своих прав, недостойные адвокаты знают и то, куда карающий меч правосудия не дотягивается. Широкие знания, которыми это приправлено, в таком виде являются сильным и опасным оружием, противостоять которому такой же простой человек как я никогда не сможет.
Все описанное выше накладывает на адвокатов огромную моральную ответственность, которую многие члены адвокатуры, как мне кажется, игнорируют. Хотелось бы верить, что адвокаты с такой картиной мира и поведением в действительности не являются нормой. Правда, сейчас уверенности в этом нет.