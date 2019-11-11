Lexus назвал дату дебюта первого электрокара

Никаких подробностей о новинке в Lexus предпочли не сообщать. На единственном изображении можно увидеть лишь часть кузова с шильдиком Electric. По предварительной информации, электрокар получит название UX-EV и будет построен на базе кроссовера UX. Без подзарядки Lexus на батарейках сможет проезжать 400-500 километров, пишет Motor.

Ранее на автосалоне в Токио японский автопроизводитель продемонстрировал футуристичный концептуальный беспилотник LF-30 Electrified с электрической установкой и похожим запасом хода. В движение его приводят четыре мотор-колеса суммарной мощностью 544 лошадиных силы, однако на серийном автомобиле такое решение вряд ли будет применено.