Русская школа возглавила рейтинг госэкзамена по английскому языку

Первое место в рейтинге занимает Гимназия Сакала, школа с русским языком обучения.

Вторая в прошлом году, Таллиннская 21-я школа, опустилась на шестое место, и французский лицей выпал из первой десятки.

В случае государственного экзамена по английскому языку больше всех улучшили свой результат Араватеская средняя школа и Ряпинаская общая гимнзия. Школа Аравате поднялась на 85 мест и дошла до 26 места. Скачок гимназии Ряпина еще более впечатляющий – 101 место, в итоге – школа заняла 32 место в рейтнге.

Также достоин внимания подъем в рейтинге гимназий Сауэ и Кийли - первая поднялась на 25 мест, а вторая на 41, теперь они находятся на 11-й и 13-й позициях соответственно.

Нарвская ваналиннаская государственная школа и Таллиннская гимназия Ярвеотса также поднялись в рейтинге.

Также существенно улучшился результат Кохтла-ярвеской ярвеской гимназии – 49 мест, 24 позиция.

Поскольку в случае экзамена по английскому языку невозможно вывести средний балл, использовалась формула, с помощью которой рассчитывается количество учеников, которые достигля уровеня B1 или B2/C1/C2, и процент всех учащихся, которые сдали экзамен на положительную оценку. Хотя уровни C1 и C2 выше, чем B2, они, тем не менее, считаются имеющими одинаковую силу, поскольку экзамены уровня C являются платными и доступны не всем учащимся, неуместно, когда место в рейтинге определяет платежеспособность ученика.