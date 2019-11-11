Сколько можно: Палдиски по три дня в неделю сидит без электричества

Всем этим с нами поделилась Алла, живущая на улице Туулике в Палдиски, уточнив, что люди устали жить, как в каменном веке: «Сейчас отопительный сезон, многие дома, в которых живут маленькие дети, отапливаются электричеством. Да, работы плановые, но неужели нельзя было запланировать такое частое отключение и на такой длительный период на более теплое время года? На улице пасмурно, в доме темно, еще и холодно. Платим немаленькие деньги за услуги, а качество услуг и отношение к клиенту оставляют желать лучшего».

Этот вопрос мы перенаправили в энергетическое предприятие Elektrilevi, ведущий специалист центра управления которого Маанус Роосманн ответил, что сейчас в Палдиски идут основательные работы по перестройке сетей, целью которых является улучшение работоспособности электросети города: «Действительно, такие масштабные работы требуют спланированных заранее отключений электричества, но только так мы сможем построить в городе работоспособную сеть и в будущем избегать неожиданных отключений».

Он уточнил, что сегодня в Палдиски сложилась такая ситуация, когда параллельно с плановыми работами по обслуживанию возникло повреждение в подземной сети кабелей города, которое не связано с ремонтом. Поэтому без электричества остались и те клиенты, которых плановые работы не касались.