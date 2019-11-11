Пн, 11.11.2019
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Пользователи WhatsApp подверглись массовой блокировке

WhatsApp.

ФОТО: THOMAS WHITE/REUTERS

Стало известно о массовой блокировке пользователей WhatsApp, которые являются участниками групп с сомнительными названиями.

В течение нескольких последних недель участились сообщения о том, что пользователи WhatsApp были пожизненно заблокированы в популярном мессенджере. Отмечается, что всех забаненных объединяло то, что они состояли в группах, которые имели подозрительные названия. Сообщается, что в случае, когда администраторы группы меняют название на неугодное для WhatsApp, то все состоящие участники группы приобретают перманентный бан. Так, для продолжения использования мессенджера пользователи вынуждены заново регистрироваться с новым номером.

Представители компании уже дали официальный ответ, однако он не содержит однозначного разъяснения ситуации. Пресс-служба WhatsApp лишь сообщила, что пользователи были заблокированы в связи с нарушениями правил сервиса.

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