Пользователи WhatsApp подверглись массовой блокировке

В течение нескольких последних недель участились сообщения о том, что пользователи WhatsApp были пожизненно заблокированы в популярном мессенджере. Отмечается, что всех забаненных объединяло то, что они состояли в группах, которые имели подозрительные названия. Сообщается, что в случае, когда администраторы группы меняют название на неугодное для WhatsApp, то все состоящие участники группы приобретают перманентный бан. Так, для продолжения использования мессенджера пользователи вынуждены заново регистрироваться с новым номером.

Представители компании уже дали официальный ответ, однако он не содержит однозначного разъяснения ситуации. Пресс-служба WhatsApp лишь сообщила, что пользователи были заблокированы в связи с нарушениями правил сервиса.