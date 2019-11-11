Приложение вместо карты: в общественном транспорте вводится важное изменение

В приложении mTasku нужно только открыть единую проездную карту (Ühiskaart) и дотронуться телефоном до валидатора. Для использования услуги в телефоне должна быть безопасная сим-карта с NFC, наличие которой можно проверить в настройках приложения mTasku. Благодаря технологии сим-карт NFC, единую проездную карту в mTasku можно использовать даже в том случае, если в телефоне села батарея или нет интернет-соединения, сообщает Postimees.

Пока единую проездную карту в mTasku можно использовать в Таллинне, Харьюмаа, Тарту и Пярну. В ближайшие время список пополнят и другие города Эстонии. Стоит учитывать, что пока единую проездную карту в mTasku работает только в телефонах с операционной системой Android.

По словам руководителя отдела бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна, mTasku в Эстонии использует более 70 000 человек.