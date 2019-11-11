Иван Голунов. ФОТО: Pavel Golovkin/AP

Следствие засекретило все материалы уголовного дела, по которому обвинялся журналист Голунов. Суд однако согласился истребовать у следствия дополнительные данные по делу.

В понедельник в Басманном суде рассматривалась жалоба Голунова на бездействие следствия в отношении сотрудников УВД по ЗАО, которые, предположительно, подкинули ему наркотики летом этого года. Следователь сообщил в суде, что все материалы дела, по которому ранее обвиняемым был Голунов, находятся под грифом "секретно".

"Я возражаю против истребования материалов, поскольку теперь все материалы уголовного дела находятся под грифом "секретно", - заявил следователь.

Представители прокуратуры на заседание не явились.

На предыдущем заседании представитель следствия говорил, что в деле Голунова засекречены только некоторые материалы проверки, которые поступили в Следственный комитет от сотрудников управления собственной безопасности МВД РФ. "Мы подозреваем, что эти решения принимает не сам СК", - сказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Защитник попросил суд истребовать из МВД материалы проверки по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудником полиции по Западному округу Москвы в отношении Голунова. Суд удовлетворил это ходатайство.

Следующее заседание суда назначено на 18 ноября.

"Генеральная прокуратура нам не ответила, соответствующие материалы не были переданы и вместо того, чтобы представить в суд материалы, обосновывающие бездействие следствия на протяжении четырех месяцев, следствие засекретило все эти сведения и необоснованно пытается скрыть их, в том числе от суда", - заявил после заседания суда Бадамшин.

"К сожалению, следствие злоупотребляет своим правом: с 2014 года существует постановление Конституционного суда, которое я сегодня оглашал в ходе заседания и которое требует соответствующие материалы предоставлять в суд", - продолжил он.

По его словам, тот факт, что суд согласился истребовать дополнительные материалы, это "достаточно удивительный и положительный знак".

"В течение четырех месяцев можно было принять процессуальное решение. Более того, люди, причастные к совершению преступления, сейчас выставили позицию, что они обращаются в Мосгорсуд о восстановлении на службе", - отметил адвокат.

"Но говорить о том, что они конкретно совершили преступление, я в соответствии с законом не могу, потому что даже нет возбужденного уголовного дела по этому факту. А по какой причине - это вопрос в Следственный комитет, к силовикам, которые должны дать ответ. Вместо ответа защите СКР секретит это дело", - сказал Бадамшин.

Журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня: в его рюкзаке нашли пакет с наркотиками. Журналист сразу заявил, что пакет - не его. Сам журналист и его коллеги предполагали, что дело было инициировано героем одного из его расследований.

Дело вызвало мощный общественный резонанс, люди круглосуточно стояли в одиночных пикетах в поддержку Голунова у здания ГУВД Москвы, несколько десятков человек ждали заседания по мере пресечения Голунову около 10 часов. 11 июня на смывах с рук и ногтей Голунова не нашли наркотических веществ, а на пакете - отпечатков его пальцев. В тот же день следователи сняли с него все обвинения.