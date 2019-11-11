Министр Ярвик приказал вернуть портреты советских министров

Вступивший весной в должность министра сельской жизни Март Ярвик (EKRE) приказал повесить в своем кабинете портреты министров времен как советской, так и немецкой оккупаций, пишет Postimees со ссылкой на новостной портал ERR.
Когда Хелир-Валдор Сеэдер, нынешний председатель партии «Отечество», 5 апреля 2007 года поднялся на лифте на третий этаж исторического здания министерства, где в течение семи лет занимал пост министра сельского хозяйства, со стены на него также смотрели портреты министров советского периода. Сеэдер приказал отнести их на склад.
«Я не знаю, может быть, министр внутренних дел Хельме повесит в своем доме и Бориса Кумма (народный комиссар внутренних дел ЭССР 1940-1941), это же такой же подход», - сказал Сеэдер.
«Я не хотел бы политизировать сельскую жизнь, управление сельской жизнью никак не должно быть идеологизировано», - прокомментировал советник Ярвика Март Уммелас.