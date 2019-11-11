Кайа Канепи продолжила падение в мировом рейтинге

Опубликованы новые рейтинги мужского и женского профессионального тенниса.
Анетт Контавейт сохранила за собой 26-ю строку мирового табеля о рангах, а Кайа Канепи потеряла еще одну позицию и переместилась на 102-е место. Неделей ранее эстонская спортсменка вылетела из первой сотни теннисисток-профессионалов. Лидирует в мировом женском рейтинге Эшли Барти, Каролина Плишкова вторая, Наоми Осака - третья.
У мужчин первая тройка лидеров также не претерпела изменений: лидирует Рафаэль Надаль, второе и третье место занимают Новак Джокович и Роджер Федерер. Лучший из эстонских теннисистов - Юрген Зопп - находится на 451-м, Владимир Иванов поднялся с 782-го на 758-е место.