Кайа Канепи продолжила падение в мировом рейтинге

Анетт Контавейт сохранила за собой 26-ю строку мирового табеля о рангах, а Кайа Канепи потеряла еще одну позицию и переместилась на 102-е место. Неделей ранее эстонская спортсменка вылетела из первой сотни теннисисток-профессионалов. Лидирует в мировом женском рейтинге Эшли Барти, Каролина Плишкова вторая, Наоми Осака - третья.